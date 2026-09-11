Zadar postaje velika pozornica znanosti: Stiže Europska noć istraživača s više od 100 aktivnosti

Što povezuje more, robote, klimatske promjene, svemir, biljke, životinje, baštinu, jezik i – potezanje konopa?

Odgovor je Europska noć istraživača 2026., koja će u petak, 25. rujna od 17 do 22 sata, prostor Novog kampusa Sveučilišta u Zadru pretvoriti u veliko mjesto susreta znanosti, istraživanja, zabave i znatiželje.

Sveučilište u Zadru već petu godinu zaredom organizira Europsku noć istraživača, čime se naš grad pridružuje velikoj europskoj znanstvenoj obitelji. Manifestacija se istoga dana održava u čak 400 europskih gradova u 25 europskih zemalja što Zadar svrstava uz bok europskim gradovima koji znanost otvaraju svojim građanima i čine je dostupnom, zanimljivom i bliskom svima.

Europska noć istraživača u Zadru zadnjih je godina prerasla sveučilišne okvire i postala prepoznatljivo događanje koje povezuje brojne institucije, partnere i građane u čemu važnu ulogu ima i snažna potpora Grada Zadra i Zadarske županije. Zajedničkim angažmanom Sveučilišta, škola, vrtića, institucija, udruga i različitih dionika lokalne zajednice stvara se događanje koje iz godine u godinu okuplja sve veći broj građana i pretvara Zadar u mjesto susreta znanosti, znatiželje i dobre zabave.

Upravo je to posebnost zadarske Europske noći istraživača – znanost ne ostaje unutar sveučilišnih zidova, nego izlazi među ljude.

Preko 100 aktivnosti – od mora do svemira

Ovogodišnji program Sveučilišta u Zadru donosi preko 100 aktivnosti, čime se Zadar ponovno potvrđuje kao jedno od najatraktivnijih mjesta za susret znanosti i javnosti.

U središtu programa bit će more, voda i obalni ekosustavi – teme od posebne važnosti za život na Mediteranu. Posjetitelji će kroz interaktivne sadržaje moći saznati više o klimatskim promjenama, obnovljivim izvorima energije, očuvanju prirode, održivim životnim navikama i otpornosti naših zajednica, a ljubitelji svemira, robotike, tehničke kulture, kulturne baštine i jezika također će pronaći sadržaje za sebe.

Jer znanost nije samo ono što se događa u laboratoriju – znanost je svuda oko nas.

Kad znanost postane igra

Europska noć istraživača nije klasično znanstveno predavanje – to je prilika za istraživanje, eksperimentiranje, druženje i dobru zabavu. Uz brojne edukativne sadržaje za sve generacije, posjetitelje očekuju glazbeno-scenski nastupi, atraktivni nastup akrobatske skupine Krila Oluje, nagradna tombola s biciklom kao glavnom nagradom a ove godine organizator najavljuje i posebno iznenađenje.

Događanje se održava u sklopu projekta Blue-Connect 3.0 koji je financiran sredstvima Europske unije iz programa Obzor Europa u ukupnoj vrijednosti od 349.435,50 EUR, a provodi se u partnerstvu sa Sveučilištem u Splitu, Sveučilištem u Dubrovniku, Sveučilištem u Zadru, Sveučilištem u Rijeci, Zakladom Sveučilišta u Rijeci, Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Institutom za oceanografiju i ribarstvo te Institutom za jadranske kulture i melioraciju krša.

Rezervirajte petak, 25. rujna i pridružite nam se u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru – jer ćemo znanost te večeri moći vidjeti, isprobati i doživjeti!

Vidimo se na Europskoj noći istraživača 2026.!

Program svih aktivnosti po gradovima dostupan je na jaistrazujem.hr.