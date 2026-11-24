Grad Zadar planira tijekom 2027. godine nastaviti program sufinanciranja obnove pročelja stambenih zgrada na Poluotoku, a za tu namjenu u proračunu bi trebalo biti osigurano novih 300.000 eura. Riječ je o nastavku ovogodišnjeg programa, za koji je također bilo predviđeno 300 tisuća eura. Prema podacima iznesenima na Gradskom vijeću, dosad je iskorišteno oko 157.000 eura, a program je obuhvatio osam zgrada.

Obnova pročelja u povijesnoj jezgri nije samo pitanje izgleda grada nego i odnosa prema kulturnoj baštini, javnom prostoru i kvaliteti života u starom urbanom tkivu. U gradovima poput Zadra, gdje su povijesne jezgre snažan dio identiteta i turističke slike, svako ulaganje u vanjski izgled zgrada ima šire značenje. Istodobno, riječ je o osjetljivoj temi jer se ulaže u objekte koji su u privatnom ili suvlasničkom vlasništvu, ali imaju javnu urbanističku važnost.

Zašto Grad sufinancira obnovu privatnih pročelja

Pitanje zašto gradski proračun pomaže obnovu privatnih zgrada logično se nameće pri svakoj sličnoj mjeri. Odgovor leži u činjenici da pročelja u povijesnoj jezgri nisu samo privatna fasada nego i dio ukupne slike grada, posebno kada se radi o zaštićenim ili vrijednim ambijentalnim cjelinama. Njihovo održavanje često je vrlo skupo, a konzervatorski uvjeti dodatno povećavaju trošak zahvata.

Zbog toga gradska uprava želi potaknuti vlasnike i suvlasnike da se odluče na obnovu, umjesto da pročelja godinama ostaju zapuštena. Takvi modeli potpore postoje i u drugim gradovima, upravo zato što javni interes za očuvan izgled jezgre nadilazi isključivo privatni interes pojedinog suvlasnika. U tom smislu, program treba promatrati kao kombinaciju komunalne politike, zaštite baštine i poticanja ulaganja u povijesni prostor.

Osam zgrada već je uključeno u program

Prema dosadašnjim podacima, kroz program je obuhvaćeno osam zgrada, a utrošeno je približno 157 tisuća eura. To pokazuje da je interes postojao, ali i da ovogodišnja alokacija nije u cijelosti iscrpljena. Upravo zato će biti zanimljivo vidjeti hoće li novi ciklus potpore u 2027. godini donijeti jači odaziv i hoće li uvjeti javnog poziva biti mijenjani.

Za građane i suvlasnike u staroj jezgri ključno će biti pitanje kada će novi poziv biti raspisan i kakvi će uvjeti vrijediti. Za sada se može govoriti samo o najavi i planiranju sredstava kroz proračun, dok konkretan model prijava još nije objavljen. To znači da priču treba predstaviti kao najavu nastavka programa, a ne kao otvoreni natječaj.

Ovo je tema koja se lako može usporediti i sa Splitom

Ova zadarska priča ima dodatnu zanimljivost jer se lako može usporediti sa sličnim problemima u drugim povijesnim cjelinama, posebno u Dioklecijanovoj palači u Splitu. I tamo se često otvara pitanje koliko privatni vlasnici mogu sami financirati obnovu pročelja i koliko grad ili država trebaju sudjelovati u zaštiti baštine. Takva usporedba mogla bi ovu vijest podići iz lokalne razine na širu dalmatinsku temu.

Ako se tekst dodatno razvije, bilo bi vrlo zanimljivo pokazati i nekoliko konkretnih primjera zgrada obuhvaćenih programom, uz usporedbu njihova izgleda prije i nakon obnove. Time bi čitatelji najlakše vidjeli što ovakva mjera u praksi znači. U tom smislu, priča o zadarskim pročeljima može postati više od proračunske informacije i prerasti u vizualno vrlo atraktivan članak.