ZADAR - PARTIZAN 81-74: Zadrani upisali pobjedu u ABA ligi

Košarkaši Zadra i Partizana danas su s početkom od 18:30 sati igrali utakmicu 8. kola AdmiralBet ABA lige, a slavili su domaćini rezultatom 81:74 (27:23, 26:10, 11:16, 17:25).

Najučinkovtiji igrač Zadra bio je te Williams s 20 poena, 1 skokom, 6 asistencija i 1 ukradenom loptom, a potom Drežnjak sa 16 poena, 4 skoka i 4 asistencije; Mihailović s 12 poena i 1 asistencijom; Šare s 10 poena, 5 skokova, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Odgen Jr. s 9 poena i 2 skoka; Ramljak sa 7 poena, 6 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Vraneš s 5 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Klarica s 2 poena, 3 skoka i 1 ukradenom loptom; Buljević s 5 asistencija i 1 blokom; Vučić s 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom te Bičić i Mirčeta.

Zadar će iduću utakmicu odigrati protiv Dubrave u sklopu 8. kola SuperSport Premijer lige.

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