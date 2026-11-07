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Zadar ostaje bez Ričarda? Enio Meštrović najavio ostavku: "Pogodio san kuću iz prve… vrata san tek poslije pronašao"

"Iz moralnog razloga podnosim neopozivu ostavku"
Enio Meštrović

Na adrese zadarskih medija sinoć je stigao dopis zadarskog gradskog vijećnika Enija Meštrovića. Je li riječ o još jednom njegovom perfomansu, ostaje za vidjeti. Dopis, kojeg je dobio i eZadar, prenosimo u nastavku.

"POŠTOVANI PUČE…

Imam obavezu da Vam se obratim nakon sinoćnjeg događaja.

Razgovarajući sam sa sobom do kasnih sati družio sam se sa vinom i Caminom … mojim pasom. U jednom trenutku smo se prvi put posvađali na pas mater.

Uvidjevši da bi sukob moga eskalirati zaputio sam se iz konobe kući oko 22.30 – 22.40h. Na prelazu ceste između konobe i kuće uhvatio sam sebe da sam u vidno pijanom stanju. Pogodio san kuću iz prve… vrata san tek poslije pronašao.

Iskreno, takvim ljudima nije mjesto na cesti.

Zbog nedoličnog i društveno neprikladnog ponašanja osjećam sram.

Iz moralnog razloga podnosim neopozivu ostavku na mjesto gradskog vijećnika.

Obećajem da ću se truditi popraviti i biti bolji.

Do tad svima Vama svako dobro i puno puno zdravlja!", poručio je.

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