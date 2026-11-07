Zadar ostaje bez Ričarda? Enio Meštrović najavio ostavku: "Pogodio san kuću iz prve… vrata san tek poslije pronašao"

Na adrese zadarskih medija sinoć je stigao dopis zadarskog gradskog vijećnika Enija Meštrovića. Je li riječ o još jednom njegovom perfomansu, ostaje za vidjeti. Dopis, kojeg je dobio i eZadar, prenosimo u nastavku.

"POŠTOVANI PUČE…

Imam obavezu da Vam se obratim nakon sinoćnjeg događaja.

Razgovarajući sam sa sobom do kasnih sati družio sam se sa vinom i Caminom … mojim pasom. U jednom trenutku smo se prvi put posvađali na pas mater.

Uvidjevši da bi sukob moga eskalirati zaputio sam se iz konobe kući oko 22.30 – 22.40h. Na prelazu ceste između konobe i kuće uhvatio sam sebe da sam u vidno pijanom stanju. Pogodio san kuću iz prve… vrata san tek poslije pronašao.

Iskreno, takvim ljudima nije mjesto na cesti.

Zbog nedoličnog i društveno neprikladnog ponašanja osjećam sram.

Iz moralnog razloga podnosim neopozivu ostavku na mjesto gradskog vijećnika.

Obećajem da ću se truditi popraviti i biti bolji.

Do tad svima Vama svako dobro i puno puno zdravlja!", poručio je.