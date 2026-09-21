Zadar okupio priobalne zajednice tehničke kulture: U fokusu suradnja, novi projekti i financiranje

U Zadru su 18. i 19 rujna 2026. godine održani 26. Jadranski susreti priobalnih zajednica tehničke kulture, u organizaciji Zajednice tehničke kulture Zadarske županije. Susret je okupio predstavnike zajednica tehničke kulture s ciljem razmjene iskustava, povezivanja te razmatranja mogućnosti buduće suradnje.

Program prvoga dana započeo je prijemom u Zadarskoj županiji, gdje je sudionike primio Ivan Šimunić, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje Zadarske županije. Tom je prigodom razgovarano o mogućnostima suradnje među zajednicama tehničke kulture, razmjeni iskustava te različitim oblicima financiranja i podrške aktivnostima tehničke kulture.

U nastavku programa sudionici su posjetili Centar za mlade Zadar, gdje ih je s programima, sadržajima i mogućnostima Centra upoznala Ivana Maltež Zebić, voditeljica programa i komunikacija. Održan je i radni sastanak na temu „Mogućnosti financiranja tehničke kulture i razmjena iskustava“, tijekom kojega se raspravljalo o natječajima, projektima, sponzorstvima, donacijama i drugim mogućnostima financiranja aktivnosti tehničke kulture izvan sredstava namijenjenih javnim potrebama u tehničkoj kulturi.

Drugoga dana održano je svečano otvorenje velike smotre tehnike, znanosti i ekologije, organizirane povodom 80. obljetnice Hrvatske zajednice tehničke kulture. Prisutnima su se obratili Ivan Šimunić pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje Zadarske županije i predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture Damir Tomić, koji je smotru tom prigodom i službeno otvorio.

U okviru smotre predstavljene su aktivnosti udruga iz područja tehničke kulture, znanosti i ekologije, a provedena je i prigodna eko-akcija. Program je ujedno pružio priliku za neposredno povezivanje predstavnika zajednica, razmjenu iskustava te razmatranje mogućnosti daljnje suradnje.

Na 26. Jadranskim susretima sudjelovali su i predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture Damir Tomić, glavni tajnik Hrvatske zajednice tehničke kulture Hrvoje Nekić te Anton Pletikos, tajnik Zajednice tehničke kulture Grada Pule, Marija Živković, tajnica Zajednice tehničke kulture Zadarske županije i Tomislav Nikolić, tajnik Zajednice tehničke kulture Grada Splita

Održavanje 26. Jadranskih susreta još je jednom potvrdilo važnost međusobnog povezivanja priobalnih zajednica tehničke kulture, razmjene znanja i iskustava te zajedničkog djelovanja na razvoju i promicanju tehničke kulture.