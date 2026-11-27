Kako mladi mogu pridonijeti kvalitetnijem životu u svojim sredinama, aktivnije sudjelovati u donošenju odluka i odgovoriti na izazove s kojima se suočavaju mediteranske zemlje? Upravo su ta pitanja u središtu Međunarodne konferencije „Mladi: snaga lokalnih zajednica na Mediteranu”, koja se 26. i 27. studenoga održava u Zadru.

Domaćin konferencije je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a događanje je organizirano u okviru programa iM:PACT – inovacije za Mediteran, u povodu obilježavanja Dana Mediterana i ususret portugalskom preuzimanju predsjedanja inicijativom MED9 od Hrvatske.

Suradnja devet država članica Europske unije okupljenih u inicijativi MED9, Cipra, Francuske, Grčke, Hrvatske, Italije, Malte, Portugala, Slovenije i Španjolske, dala je širi okvir raspravama u Zadru.

U zahtjevnom globalnom političkom trenutku, obilježenom međunarodnim napetostima i neizvjesnošću, sudionici su razgovarali o mogućnostima povezivanja zajednica s različitih obala Mediterana te zajedničkom odgovoru na izazove koji izravno utječu na kvalitetu života građana.

Posebna pozornost posvećena je ulozi mladih u razvoju lokalnih zajednica. Naglasak je stavljen na obrazovanje i praktično djelovanje koje mladima omogućuje bolje razumijevanje problema u vlastitim sredinama, razvoj konkretnih rješenja te aktivno, odgovorno i informirano sudjelovanje u javnim raspravama i procesima donošenja odluka.

U sklopu konferencije u zadarskom Arsenalu i IMPACT-u, Europskom centru međusektorske suradnje za održivi razvoj, održani su sastanak Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu te radionice posvećene provedbi projekata međugeneracijske suradnje u lokalnim zajednicama.

Sudionici su se bavili i aktivnostima u okviru programa iM:PACT.

Konferenciju prati i portugalski kulturni program, priređen ususret preuzimanju predsjedanja inicijativom MED9. Središnji događaj kulturnog programa bio je koncert portugalske fado pjevačice Fábije Rebordão u zadarskom Arsenalu.

Uz glazbu, Zadrani imaju priliku upoznati i portugalsku kinematografiju kroz dvije filmske projekcije u Kino Zoni u Providurovoj palači.

Program je započeo 25. studenoga projekcijom filma „18 rupa do raja” redatelja Joãoa Nuna Pinta, a završava danas, 27. studenoga, projekcijom filma „Magellan” redatelja Lava Diaza.