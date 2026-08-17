Zadar odmah reagirao nakon požara: Erlić objavio koliko novca šalju Omišu, nude i dodatnu pomoć

Grad Zadar pomoći će Gradu Omišu s 30.000 eura za sanaciju posljedica požara i pomoć stanovništvu pogođenog područja, objavio je zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Odluka o financijskoj pomoći donesena je nakon razgovora s predstavnicima Grada Omiša i prvih informacija o razmjerima štete koju je požar ostavio iza sebe. "Grad Zadar izdvojit će 30.000 eura financijske pomoći Gradu Omišu za sanaciju posljedica požara i pomoć stanovništvu pogođenog područja", poručio je Erlić.

Zadar nudi i pomoć gradskih komunalnih društava

Pomoć, međutim, neće stati samo na financijskoj potpori. Zadar je Omišu na raspolaganje stavio i kapacitete svojih gradskih komunalnih društava, kako bi se na terenu moglo reagirati što brže i učinkovitije. "Nakon razgovora s predstavnicima Grada Omiša o potrebama na terenu i prvih informacija o razmjerima štete nastale u požaru, odlučili smo pomoći konkretno – i financijski i operativno", naveo je zadarski gradonačelnik.

Dodao je kako je Grad Zadar spreman pružiti i druge oblike pomoći, pokaže li se za njima potreba. "Otvoreni smo i za bilo koju drugu vrstu pomoći ukoliko se pokaže potrebnim. U teškim trenucima važno je da smo tu jedni za druge", zaključio je Erlić.