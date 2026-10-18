Zadar nevjerojatnim preokretom pobijedio u Dalmatinskom derbiju

Košarkaši Splita i Zadra danas su od 19 sati igrali utakmicu 4. kola SuperSport Premijer lige, a slavio je Zadar nakon preokreta rezultatom 73:84 koji je ujedno bio bolji u drugom poluvremenu (14:23, 16:27), dok je Split bio bolji u prvom poluvremenu (24:16, 19:18). Iako su Splićani vodili u trenucima 14 razlike, ta se prednost do kraja susreta istopila i gosti su okrenuli u svoju korist.

Najučinkovitiji je igrač Splita bio Johnson s 18 poena, 3 skoka, 6 asistencija i 1 blokom, a potom Kačinas sa 16 poena, 3 skoka i 3 asistencije; Bajo s 11 poena, 1 skokom, 1 asistencijom, 1 urkadenom loptom i 1 blokom; Vuko s 8 poena i 4 skoka; McLaughlin s 8 poena, 3 skoka, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Rebec sa 7 poena, 3 skoka i 3 asistencije; Kučić s 5 poena, 6 skokova, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Turudić s 1 asistencijom te Gulin, Salamunić, Palavra i Ukić.

Kod Zadra najistaknutiji je bio Šare sa 17 poena, 5 skokova, 6 asistencija i 1 ukradenom loptom, a potom Williams s 14 poena, 4 skoka i 1 ukradenom loptom; Ramljak s 12 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Klarica s 11 ponea, 5 skokova i 5 asistencija; Drežnjak s 10 poena, 6 skokova, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Odgen Jr. s 8 poena, 6 skokova, 1 asistencijom, 2 ukradene lopte i 1 blokom; Vučić s 5 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Vraneš s 4 poena, 5 skokova i 3 asistencije; Mirčeta s 3 poena i 1 skokom te Buljević i Bičić.

Split će iduću utakmicu odigrati protiv Triera u sklopu FIBA Europskog kupa u grupi A, dok će Zadar dočekati Dinamo na Višnjiku 23. listopada.

