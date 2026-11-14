Zadar lani dovršio više nego dvostruko stanova od Splita! Makarska iznenadila brojkama, a cijene nekretnina i dalje rastu

Dalmatinski gradovi posljednjih godina prolaze kroz intenzivan val stambene izgradnje, ali najnoviji podatci otkrivaju velike razlike među njima. Prema analizi portala Gradonačelnik.hr, izrađenoj na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, tijekom 2025. godine najviše je novih stanova među hrvatskim gradovima, ne računajući Zagreb, dovršeno upravo u Zadru – njih 916.

Istodobno je u Splitu dovršeno 405 stanova, dok je Makarska, iako znatno manji grad, zabilježila čak 471. To znači da je Zadar završio više nego dvostruko stanova od Splita, a Makarska ih je dovršila 66 više od najvećega dalmatinskoga grada.

Zadar na vrhu, Split iza Makarske

Na nacionalnoj ljestvici gradova, iz koje je zbog veličine i posebnog administrativnog statusa izuzet Zagreb, Zadar zauzima prvo mjesto s 916 dovršenih stanova. Slijede Osijek s 800, Velika Gorica sa 622 i Pula s 496 stanova, dok je Makarska na petom mjestu sa 471 stanom, a Split na šestom s 405.

Među deset vodećih hrvatskih gradova nalaze se i Kaštela, u kojima su tijekom 2025. dovršena 224 stana. Ovi podatci pokazuju da nova stambena izgradnja na dalmatinskoj obali nije koncentrirana samo u najvećim urbanim središtima, nego je izrazito snažna i u turističkim gradovima s mnogo manjim brojem stalnih stanovnika.

U cijeloj Hrvatskoj dovršeno je ukupno 18.338 stanova, što je 10,1 posto više nego 2024. godine. Na županijskoj razini Zadarska županija bilježi 2.829 dovršenih stanova, a Splitsko-dalmatinska 2.532, što potvrđuje da su upravo ta dva područja među najaktivnijima u zemlji.

Makarska i Nin među rekorderima po intenzitetu gradnje

Podatci o broju novih stanova dobivaju dodatnu težinu kada se promatraju u odnosu na veličinu gradova. Prema analizi, Makarska je tijekom 2025. imala približno 32,7 dovršenih stanova na tisuću stanovnika, što je svrstava u sam vrh hrvatskih gradova po intenzitetu stambene izgradnje.

Još se više ističu Novalja i Nin, s gotovo 40 odnosno 39,3 stana na tisuću stanovnika. Takve brojke pokazuju koliko je u manjim obalnim i otočnim sredinama graditeljska aktivnost izražena u odnosu na broj ljudi koji u njima stalno žive.

Kada se promatra ukupna dovršena stambena površina, Zadar ponovno prednjači s približno 88 tisuća četvornih metara. Makarska je zabilježila oko 55,5 tisuća, a Split 43,7 tisuća četvornih metara, što dodatno potvrđuje snažnu izgradnju na Makarskoj rivijeri.

Grade se tisuće stanova, ali cijene ne padaju

Unatoč povećanju broja dovršenih stanova, problem njihove dostupnosti građanima i dalje je izražen. Prema podacima citiranima u analizi, prosječna cijena prodanih stanova u Hrvatskoj tijekom 2025. porasla je 12,2 posto.

To pokazuje da rast građevinske aktivnosti nije automatski doveo do smanjenja prosječnih cijena nekretnina na nacionalnoj razini. Istodobno, statistika o dovršenim stanovima sama po sebi ne otkriva koliko ih je prodano mladim obiteljima, koliko ostaje prazno, a koliko se koristi za turistički najam ili kao investicija.

Zanimljivo je da službena statistika velik broj novih stanova evidentira kao stanove namijenjene stalnom stanovanju. Međutim, takva evidencija namjene ne daje pouzdan odgovor na pitanje kako se svaka pojedina nekretnina doista koristi nakon završetka gradnje.

Što to znači za mlade obitelji u Splitu?

Za Split je posebno zanimljiva činjenica da grad koji predstavlja najveće gospodarsko i administrativno središte Dalmacije po broju dovršenih stanova zaostaje za Zadrom i Makarskom. No sam broj izgrađenih stanova nije dovoljan za ocjenu uspješnosti stambene politike.

Ključno je koliko su ti stanovi dostupni građanima koji u gradu žele živjeti i raditi, osobito mlađim obiteljima. Tu važnu ulogu imaju cijene nekretnina, prihodi kućanstava, ponuda dugoročnog najma i dostupnost javno poticane stanogradnje.

Zato najnoviji podaci otvaraju važno pitanje za cijelu Dalmaciju: ako se stanovi grade više nego prije, zašto je mnogim građanima rješavanje stambenog pitanja i dalje toliko teško?

Odgovor se očito ne može pronaći samo u broju izdanih građevinskih dozvola i dovršenih kvadrata, nego i u tome komu su novi stanovi namijenjeni i po kojoj cijeni dolaze na tržište.