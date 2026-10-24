Zadar kreće u borbu protiv praznih stanova: Umjesto 42 eura, vlasnici bi mogli plaćati čak 350 eura godišnje!

Godišnji porez na nekretnine u Zadru mogao bi porasti za više od 700 posto. Umjesto dosadašnje jedinstvene tarife, Grad predlaže podjelu na tri zone. Najveće povećanje, prođe li prijedlog, osjetili bi vlasnici nekretnina na Poluotoku. Tako bi vlasnik stana od 70 četvornih metara umjesto dosadašnja 42 eura godišnje plaćao 350 eura. U ostalim dijelovima grada i na otocima povećanje bi bilo nešto manje.

S dosadašnjih 60 centi po četvornom metru, porez na nekretnine na zadarskom Poluotoku trebao bi rasti na pet eura. U ostalim dijelovima Zadra iznosit će tri, a na otocima dva eura. Iz Gradske uprave objašnjavaju da je cilj smanjiti broj praznih stanova.

- Cilj je da se ti stanovi koriste tijekom cijele godine, prije svega radi zaštite mladih obitelji i stvaranja veće mogućnosti da se stanovi daju u dugoročni najam, rekao je za HRT Ivan Mijolović, pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Zadra.

Na samom Poluotoku registrirano je čak 4500 kreveta za turistički najam, što se uvođenjem ovog poreza nastoji smanjiti, pa će, očekivano, veći porez najviše pogoditi iznajmljivače obiteljskog smještaja. Ističu da su se u posljednje tri godine već povećali i paušal i pristojba.

- Prije nekoliko godina godišnja davanja za jedan dvosobni apartman iznosila su otprilike 400 do 500 eura, a danas se taj iznos približio 2000 eura. I to bez troškova struje, vode i odvoza otpada, rekao je Klaudio Grdović, predsjednik Udruge privatnih iznajmljivača Zadarske županije.

Begonja: Potražnja i dalje veća od ponude

Najveći dio prihoda koji Grad ostvari od novog poreza iskoristit će se za izgradnju stanova za priuštivo stanovanje.

- Ako sredstva budu namjenski utrošena, mislim da je takva mjera potrebna. Iako je nepopularna, još nije dosegnut maksimalni iznos, pa smatram da je Grad Zadar dobro postupio što odmah nije odredio najvišu stopu od osam eura, rekao je za HRT Nikica Begonja, vlasnik agencije za nekretnine.

Ipak ne očekuje da će povećanje poreza znatno utjecati na cijene i ponudu.

- Mislim da je i dalje potražnja puno veća nego što je ponuda, navodi Begonja.

Veći nameti na udaru kritika

Novi nameti dodatan su udar na kućni budžet građana.

- Upravo idem čistiti apartman, pa neka oni probaju kako je to. Jasno mi je da se Grad mora naplatiti, ali mislim da je ovo ipak malo previše, rekla je Mirjana iz Zadra.

- Znate što je cilj? Uništiti male i prepustiti tržište velikima, rekao je Ratko iz Zadra.

Odluku o povećanju poreza na nekretnine tek treba potvrditi Gradsko vijeće.