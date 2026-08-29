Zadar i Alkar u finalu 21. Memorijalnog turnira Tomislav Knežević

Košarkaši Zadra i Alkara igrat će u finalu 21. Memorijalnog turnira Tomislav Knežević. U prvoj utakmici polufinala Alkar je svladao Zabok rezultatom 96:83, dok je u drugoj Zadar bio bolji od Kvarnera 113:85 (31:22, 25:19, 27:19, 30:25).

Zadar je prvi put ove sezone istrčao bez ozlijeđenog kapetana Ramljaka, kojega je u toj ulozi zamijenio Mihailović, ali ni on nije istrčao na parket u početnoj petorci. Utakmicu protiv Kvarnera otvorili su debitanti Williams, Mirčeta, Šare i Vučić te „starosjedilac“ (od jedne sezone) Buljević. Nakon malo sporijeg ulaska u utakmicu Modrić je petorku ojačao Mihailovićem, Klaricom i Drežnjakom, nakon čega Zadar dolazi do vodstva 18:10. Trica Barnjaka nakratko je prekinula niz, ali raspoložen je Mihailović, koji je s učinkom od 11 poena najzaslužniji za vodstvo 31:22 na kraju prve četvrtine.

Nekadašnji igrači Zadra Lovre Bašić i Marko Baković davali su notu iskustva inače mladoj momčadi Kvarnera, koja nije bila uvijek ravnopravan protivnik, ali se nije ni predavala. Pogodak iz kontre Krajnovića za 46:34. Vrlo lijepu dionicu okrunjenu tricom za svoj 13. poen imao je Šare, koji je na klupu ispraćen pljeskom. Buljević je svojom tricom postavio najveću razliku u prvom poluvremenu (56:37), ali gosti u dva uspješna napada ipak malo popravljaju dojam.

Prvih nekoliko minuta drugog poluvremena donijelo je definitivnu potvrdu Zadrova puta u finale. Trice Šare i Mirčete dignule su prednost na +26 (69:43), što je bio i realan odraz stanja na parketu. Jedan od najaktivnijih igrača na parketu bio je Mihailović, koji je tricom u 35. minuti postigao okrugli stoti koš Zadra (100:71). Bio je to signal da na parket izađe mlada zadarska postava (Bičić, Torbarina, Šare, Jerak), nešto kasnije priključio im se i Brajković, tako da su svi igrači iz zapisnika dobili priliku pokazati što znaju.

Najefikasniji igrač Zadra bio je Mihailović s 21 postignutim poenom. Šare je bio izvrstan s 19 ubačaja, kao i Buljević, koji je brojnim skokovima pridodao 15 poena. Krajnović je na kraju bio najbolji strijelac utakmice s 23 ubačaja.

U utakmici za 3. mjesto u nedjelju igraju Zabok i Kvarner, a finale između Zadra i Alkara na rasporedu je u 20:15 sati.

Stipe Modrić, trener Zadra: Nisam do kraja zadovoljan igrom, ali s obzirom na to da je početak, zadovoljan sam pristupom momaka. Nadam se da će uz ovakav rad sve doći na svoje mjesto. Mladi momci su pokazali da se na njih može računati. U većini utakmica tražit ćemo igru s dosta agresivnosti u obrani, pa će nam trebati širina u momčadi kao večeras. Super su reagirali, ali sutra je nova utakmica, treba se pokazati isti pristup.

Niko Šare: Bila je ovo moja prva utakmica za seniore, mislim da sam ja i moji suigrači pokazali što to znači obući ovaj plavo-bijeli dres s imenom Zadra. Pokazali smo dobru energiju, pogodili smo dosta šuteva, zadovoljan sam načinom na koji smo se predstavili publici. Cijela ekipa je dosta igrala, raspodijelili smo minutažu, nadam se da ćemo u finalu ponoviti ovakvu utakmicu.

Zadar – Kvarner 113:85

(31:22, 25:19, 27:19, 30:25)

Zadar: Drežnjak 6, Mihailović 21, Vučić 3, Torbarina 11, Williams 8, Mirčeta 11, Klarica 12, Jerak, Buljević 15, Šare 19, Brajković 1, Bičić 6. Trener: Stipe Modrić.

Kvarner: Vučković 4, Husanović, Jelić 20, Bašić 5, Strahija, Dolinar 2, Krajnović 23, Baranjak 3, Lauš 10, Baković 18. Trener: Slaven Rimac.

Alkar – Zabok 96:83

(24:14, 27:20, 22:30, 23:19)

Alkar: Domazet 9, Jukić 11, Burrden 17, Pavela 6, Klepo 17, Šiško 2, Jurela 12, Garac 4, Granić, Buljan 1, Marčinković, Brzović 17. Trener: Roko Dominović.

Zabok: Ogrizović 14, Hornbuckle 14, Črnjević 4, Burek, Lisica 5, Iveković, Žulj, Perkušić 14, Cinac 16, Dundović 5, Babić 11. Trener: Damir Milačić.