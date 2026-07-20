Zadar doveo Amerikanca koji je 'razbio' Cedevitu Olimpiju i zabio 32 poena u EuroCupu

Ross Williams, 26-godišnji američki razigravač s europskim iskustvom, novi je košarkaš KK Zadar.

Williams je rođen 17. srpnja 2000. godine u Detroitu, a zapaženu sveučilišnu karijeru gradio je na Menlo Collegeu, Sveučilištu Colorado i Texas A&M-u. Dvije sezone nastupao je za švicarski Fribourg u domaćem prvenstvu, kvalifikacijama za Ligu prvaka i FIBA Europe Cupu. U svojoj prvoj sezoni u Švicarskoj osvojio je dvostruku krunu – naslov prvaka i Kup Švicarske.

Prošlu sezonu započeo je u češkom Brnu, gdje je u domaćem prvenstvu prosječno postizao 21,5 poena te u FIBA Europe Cupu 19,5 poena po utakmici. Takve igre privukle su interes njemačkog Hamburga, u kojem je također ostavio vrlo dobar dojam.

U EuroCupu, drugom najjačem europskom klupskom natjecanju, u devet je utakmica prosječno bilježio 16 poena, tri skoka i dvije asistencije. Najbolji učinak imao je u utakmici protiv Neptūnasa iz Klaipėde, kada je postigao 32 poena, a vrlo dobar je bio i protiv Cedevite Olimpije s 20 postignutih poena. Zanimljiv je i podatak kako je u istom natjecanju imao stopostotan učinak s linije slobodnih bacanja – 20/20.

Ugovor s Williamsom potpisan je do kraja sezone 2026./27.