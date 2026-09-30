Zadar domaćin sjednice Vijeća Poljske turističke komore (PIT)

Hrvatska turistička zajednica i turističke zajednice Zadarske županije i grada Zadra domaćini su sjednice Vijeća Poljske turističke komore (PIT). PIT je najveća poljska organizacija koja zastupa interese poljske turističke industrije te predstavlja pandan Hrvatskoj udruzi putničkih agencija (UHPA). Ovim je povodom organiziran i poseban program boravka 24 poljskih turističkih profesionalaca i članova PIT-a, kao i predstavnika poljskih medija, koji do 1. listopada borave u Zadarskoj županiji te upoznaju njezine posebnosti i turističku ponudu.

„Hrvatska već dugi niz godina zauzima izuzetno važno mjesto na poljskom turističkom tržištu i ostaje jedna od najvažnijih destinacija za odmor poljskih turista. Poljaci posebno cijene Hrvatsku zbog jedinstvenog spoja prekrasne prirode, Jadranskog mora, raznolike obale, ugodne klime, izvrsne gastronomije i bogate kulturne baštine, tj. zbog raznolikosti turističke ponude. Važna prednost Hrvatske je i njezina dobra prometna dostupnost. Poljskim turistima relativno je lako doći automobilom, dok se istovremeno kontinuirano razvija mreža zračnih linija i ponuda turoperatora. Interesi poljskih gostiju sve se više šire izvan tradicionalnog ljetnog odmora na Jadranu. Poljaci dobro poznaju Hrvatsku, u njoj se osjećaju ugodno i imaju veliko povjerenje u našu zemlju. Ipak, postoji još mnogo destinacija i turističkih proizvoda koje naše tržište mora tek otkriti. Upravo zato vidimo velik potencijal za daljnji razvoj i produbljivanje suradnje između poljske i hrvatske turističke branše“, izjavio je Paweł Niewiadomski, predsjednik PIT-a i član Uprave krovnog europskog udruženja putničkih agencija ECTAA.

U okviru programa, poljski predstavnici turističkog sektora obišli su neke od najatraktivnijih prirodnih i kulturnih odredišta regije; od Parka prirode Vransko jezero i povijesnog Nina, preko zadarske povijesne jezgre, do brojnih doživljaja povezanih s enogastronomskom ponudom i tradicijom, poput degustacije lokalnih maslinovih ulja.

„Poljska ulazi u top pet najvažnijih tržišta za hrvatski turizam, stoga nam je posebno drago što su predstavnici Poljske turističke komore odabrali upravo našu zemlju kao domaćina sjednice Vijeća PIT-a. Poljaci iznimno cijene prirodne ljepote, osjećaj sigurnosti te ekološku očuvanost prostora, najčešće odsjedaju u privatnom smještaju, premda raste njihov interes za hotele i kampove. Zadar je iznimno popularan među poljskim gostima, u 2025. godini ostvario je najveći broj dolazaka poljskih turista među svim hrvatskim destinacijama. Njegovu dostupnost dodatno olakšava kvalitetna izravna zračna povezanost. Ovakvi susreti za nas su posebno vrijedni jer predstavnicima turističkog sektora omogućuju da destinaciju dožive iz prve ruke te prepoznaju njezin potencijal izvan okvira klasičnog ljetnog odmora“, rekla je Małgorzata Kowalska, direktorica Predstavništva HTZ-a u Poljskoj.

Dodajmo kako je u prvih osam mjeseci ove godine u Hrvatskoj ostvareno oko 1,1 milijun dolazaka i 6,3 milijuna noćenja Poljaka, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 1% u dolascima, dok su noćenja na razini prošlogodišnjeg rezultata.

Da je Poljska izuzetno važno tržište, kako za Hrvatsku, tako i za zadarsku regiju, potvrdili su i Vanja Čvrljak, direktor TZ Zadarske županije, i Iva Bencun, direktorica TZ grada Zadra, istaknuvši dugogodišnje uspješne veze i suradnju na području turizma. Čvrljak je pritom naglasio da su poljski gosti među tri najvažnija emitivna tržišta županije, dok je Bencun istaknula posebnu povezanost Zadra s poljskim posjetiteljima te potencijal za daljnje jačanje turističkih odnosa.