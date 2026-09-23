Zadar domaćin Lead Partner Seminara programa Interreg Italija – Hrvatska

U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru danas se održava Lead Partner Seminar programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska, koji financira zajedničke projekte Italije i Hrvatske usmjerene na rješavanje izazova i razvoj njihovih pograničnih područja. Seminar je namijenjen vodećim partnerima standardnih projekata odobrenih u okviru trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga, kako bi im se pružila potrebna podrška za uspješan početak provedbe te ih upoznalo s ključnim pravilima i procedurama koje ih očekuju tijekom realizacije projekata.

Sudionici kroz prezentacije i interaktivne radionice imaju priliku dobiti praktične informacije o provedbi projekata, ali i izravno razgovarati s predstavnicima Programa o pitanjima koja se odnose na njihove konkretne projekte. Seminar je pozdravnim govorom otvorio prorektor Sveučilišta u Zadru Zvjezdan Penezić, uz predstavnike Europske komisije, talijanske i hrvatske administracije te Upravljačkog tijela programa Interreg Italija – Hrvatska.

- Sveučilište u Zadru snažno je posvećeno projektnim aktivnostima u području istraživanja, obrazovanja, kulturne baštine, pomorstva, zaštite okoliša i regionalnog razvoja. Vjerujemo da se veliki izazovi našeg vremena ne mogu riješiti djelovanjem samo jedne institucije. Oni zahtijevaju partnerstvo, otvorenost i zajedničku viziju, upravo one vrijednosti koje predstavlja program Interreg Italija – Hrvatska. Posebno bih želio istaknuti rad našeg Centra za projekte, znanost i transfer tehnologije, koji pruža podršku našim istraživačima i djelatnicima u svakom koraku, od prepoznavanja prilika i uspostavljanja partnerstava do pripreme projektnih prijava, upravljanja projektima i prijenosa znanja u praksu. Zahvaljujući svojoj predanosti i stručnosti, Centar je učinio Sveučilište pouzdanim i aktivnim partnerom u brojnim europskim projektima, uključujući prekograničnu suradnju s našim talijanskim prijateljima s druge strane Jadrana, istaknuo je u pozdravnom govoru prorektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić.

Sudionicima su se, među ostalima, obratili Beniamino Brunati iz Glavne uprave Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO), Antonio Verrico iz Odjela za kohezijske politike Predsjedništva Vijeća ministara Republike Italije, Perica Gabrić iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Simonetta Mantovani, voditeljica Upravljačkog tijela Programa.

- Zaštita okoliša, upravljanje prirodnim i ljudskim rizicima te prilagodba klimatskim promjenama među su najvažnijim prioritetima Europske komisije. Klimatske promjene osjećamo sve snažnije i potreba za djelovanjem sve je hitnija. Rizici ne poznaju granice i upravo zato moramo raditi zajedno. Europa neće biti autonomna ako ne bude inovativna. Suradnja podrazumijeva razvoj novih tehnologija, povezivanje kapaciteta, razmjenu znanja i korištenje različitih resursa kojima raspolažemo kako bismo ojačali naše sustave i potaknuli gospodarski razvoj i tehnološke promjene. Važno je raditi i na temama povezanima s poljoprivredom i gospodarstvom, ali i na zaštiti morskog okoliša. Dijelimo zajedničke resurse i ekosustave te ih moramo zajedno štititi, prije svega kroz razvoj održivog gospodarstva, istaknuo je Brunati.

Antonio Verrico rekao je kako Program Italija – Hrvatska ima važnu ulogu u suočavanju sa zajedničkim izazovima ovog područja jer Italija i Hrvatska ne dijele samo morsku granicu, već i snažne gospodarske i kulturne veze.

- Zajedno se suočavamo s izazovima poput klimatskih promjena, zaštite morskog okoliša i obalnih ekosustava, održive mobilnosti, integracije regija te održivog razvoja turizma i ruralnih zajednica. Riječ je o izazovima koje nije moguće učinkovito rješavati pojedinačno. Zato moramo povezati znanje, iskustvo i resurse kako bismo razvijali rješenja koja se mogu zajednički testirati, prilagoditi različitim lokalnim okolnostima i potom dodatno unaprijediti. Stoga pozivamo sva projektna partnerstva da svoje aktivnosti promatraju u širem kontekstu. Projekti trebaju donijeti konkretne, mjerljive i održive rezultate, rekao je.

Nakon uvodnog dijela predstavnici Zajedničkog tajništva i stručnjaci Programa predstavili su sudionicima aktualnosti vezane uz fazu ugovaranja, osnovna pravila upravljanja projektima te financijsko upravljanje i izmjene projekata. Seminar u Zadru okuplja partnere čiji su projekti prošli na trećem pozivu programa Interreg Italija – Hrvatska, a njegov je cilj omogućiti da projekti u provedbenu fazu uđu što pripremljeniji i uz jasno razumijevanje administrativnih, financijskih i komunikacijskih obveza.