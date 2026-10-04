Zadar dočekuje SC Derby: "Navijači nam trebaju biti šesti igrač"

Drugo kolo AdmiralBet ABA lige donosi prvu utakmicu Zadra u ovom natjecanju u novoj sezoni. Nakon odgode utakmice protiv Bosne, u goste stiže SC Derby, momčad koja je imala boljih i lošijih godina, ali protiv koje je Zadar znao dobro igrati i pobjeđivati. Dosadašnji omjer pobjeda i poraza je 6:4 na strani crnogorske momčadi i možda je ova sezona prilika da se taj rezultat izjednači.

Kroz dvije utakmice u domaćem prvenstvu trener Stipe Modrić mogao je testirati svoje zamisli, no sigurno je da je ova utakmica pravi ispit koji će pokazati trenutačno stanje momčadi.

– Nemamo puno informacija budući da Derby još nije igrao službene utakmice. Momčad je dosta promijenjena u odnosu na lanjski roster, igraju malo drugačiju, bržu košarku s više tranzicije, imaju mobilnije igrače pa moramo zaustaviti njihovu tranzicijsku igru. Nemaju neke velike centre, undersized su ekipa koja dobro trči, odlično se postavlja, spoj su iskustva i mladosti. S druge strane, svi moji momci su zdravi, spremni, jedva čekamo prvu utakmicu na Višnjiku u ovom natjecanju i vjerujem da će bodovi ostati kod kuće. Najveća podrška su nam naši navijači, nadam se da će doći u velikom broju i da će nam biti šesti igrač na terenu, kaže Modrić.

Na raspolaganju su mu svi igrači, što je dobra okolnost nakon što su Mihailović i Ramljak propustili neke pripremne utakmice. Sudeći prema onome što je viđeno prije nekoliko dana, ozljede su iza njih.

– Odužilo se ovo sve, možda nam je u jednu ruku i dobro došlo zbog nekih manjih ozljeda koje smo imali. Vjerujem da ćemo spremni dočekati utakmicu. Malo smo ušli u ritam kroz dvije utakmice u prvenstvu, ima tu još posla, ali kako mi, tako ni ostali nisu u nekoj vrhunskoj formi. Ova utakmica će pokazati na kojim stvarima ćemo morati poraditi, iako smo i nakon ovih utakmica svjesni što nije bilo dobro. Posebno ćemo poraditi na tome da spremni dočekamo Derby, koji je sastavio ekipu u kojoj ima nama poznatih imena. Nadam se da ćemo uz pomoć publike prikazati veliku energiju i to je put prema prvim bodovima u ABA ligi, kaže kapetan momčadi Marko Ramljak.

Utakmica se igra u ponedjeljak u Dvorani Krešimir Ćosić s početkom u 20:30 sati, uz prijenos na Areni Sport.