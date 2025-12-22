Zadar Christmas Run 2025: Blagdanska utrka velikog srca vraća se 27. prosinca

Zadar Christmas Run i ove se godine vraća na zadarske ulice, pretvarajući grad u središte blagdanskog trčanja i humanitarnog duha. Tradicionalna utrka održat će se u subotu, 27. prosinca 2025., s početkom u 15:30 sati.

Start utrke je na Puntamici, dok je cilj na Bedemima zadarskih pobuna – Muraju, u samom središtu Zadar, gdje trkače i posjetitelje očekuje pravi adventski ugođaj. Ruta vodi uz obalu, nudeći sudionicima jedinstven doživljaj zimskog Zadra u božićnom ruhu.

Zadar Christmas Run svake godine okuplja trkače svih generacija – od natjecatelja i rekreativaca do obitelji s djecom. Upravo je ta otvorenost i blagdanska atmosfera čine jednom od najposebnijih sportskih manifestacija u gradu.

Nakon utrke, druženje se nastavlja na Pijaci uz “Božićni gramofon”, gdje će biti upriličena podjela medalja za najbrže trkače te glazbeni program za sve sudionike i posjetitelje.

Organizator utrke, Triatlon klub Zadar, i ove godine naglašava humanitarni karakter događaja. Kako je istaknuo organizator Ivan Gobin, utrka je namijenjena svima, a poseban naglasak stavlja se na uključivanje najmlađih i stvaranje pozitivnih uspomena. Dodatnu vrijednost daje i humanitarna akcija – tvrtka Rentlio donirat će 1 euro za svaki pretrčani kilometar socijalnoj samoposluzi.

Interes za utrku i ove je godine velik – trenutno je prijavljeno više od 420 trkača iz 14 zemalja, a prijave su i dalje otvorene.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave na vrijeme i budu dio ove blagdanske sportske priče koja spaja rekreaciju, zajedništvo i humanost.

Zadar Christmas Run 2025 – trčimo u duhu Božića. Vidimo se 27. prosinca u 15:30 na startu.