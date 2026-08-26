Zabrinutost u susjedstvu: Nestao bivši reprezentativac, već osam dana nema mu ni traga

Akosu Buzsakyju (44), bivšem nogometnom reprezentativcu Mađarske i članu nekolicine engleskih klubova, gubi se svaki trag, izvijestili su mađarski mediji, a prenio BBC. Prema njihovim navodima, posljednjih tjedan dana nema informacija o lokaciji Buzsakyja. Vijest je potvrdio i njegov bivši klub Queens Park Rangers.

"Zabrinuti smo saznanjem da je miljenik naših navijača Ákos Buzsáky prijavljen kao nestao. Naše molitve usmjerene su k njegovu pronalasku, nadamo se da će ga pronaći živog", napisao je engleski klub za kojeg je Buzsaky odigrao 125 utakmica u karijeri.

Prema izvještajima mađarskog portala Blikk, koji se poziva na policijska izvješća, bivši nogometaš vodi se kao nestao od 18. kolovoza. Osim toga, nema nikakvih informacija - nije poznato gdje je zadnji put viđen, niti je sigurno je li nestao u Mađarskoj ili Grčkoj, gdje je povremeno odlazio iz poslovnih razloga. Isti portal navodi i da dio obitelji nije ni znao za crne vijesti sve dok za Buzsakyjev nestanak nisu saznali iz medija. Mađarski novinari uspjeli su doći do bivše partnerice nestalog Mađara, s kojom ima i dvoje djece, ali ni ona nije znala ponuditi konkretne informacije.

Buzsaky je rođen u Budimpešti, a početkom 2000-ih zaigrao je za Porto. Nakon toga igrao je za Coimbru, Plymouth, QPR, Portsmouth, Barnsley i Ferencváros, prenose Sportske novosti.