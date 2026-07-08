Zabrinjavajući trend među mladima u Hrvatskoj! Carina otkrila što su djeca naručivala preko interneta: "Dolaze iz Kine, ali i iz ilegalnih skladišta u EU"

Carina je spriječila unos čak 970 jednokratnih elektroničkih cigareta, odnosno vapeova (parilica), koje su putem interneta naručivali maloljetnici i mlađi punoljetnici. Riječ je o proizvodima koji su uglavnom stizali iz Kine, ali i iz ilegalnih skladišta unutar Europske unije.

Iz Carinske uprave upozoravaju kako su neki od naručitelja vapeove kupovali za vlastitu uporabu, dok su ih drugi namjeravali dalje preprodavati.

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"Spomenute vapeove, odnosno e-cigarete, naručivali su maloljetnici, odnosno mlađi punoljetnici putem interneta. Takve cigarete dolaze iz Kine, ali i iz ilegalnih skladišta u Europskoj uniji", rekla je inspektorica Službe za mobilne jedinice Rijeka Carinske uprave Marinela Galetić Sabo.

Stručnjaci upozoravaju da elektroničke cigarete nisu bezopasne, osobito kada je riječ o proizvodima nepoznatog podrijetla i sastava.

"Takvi uređaji nisu bezopasni i zato je njihova uporaba zabranjena osobama mlađima od 18 godina. Posebno zabrinjava uvoz i distribucija neprovjerenih proizvoda neformalnim kanalima jer nitko ne zna njihov sastav ni kakve posljedice mogu izazvati", upozorio je pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za područje ovisnosti Željko Petković za RTL,

Liječnici zabrinuti

Da posljedice nisu samo teorijske potvrđuju i liječnici. Tijekom svibnja u KBC-u Zagreb zbog korištenja elektroničkih cigareta na hitnom prijemu završilo je petero djece.

"Sigurno imamo sve više pacijenata zbog vapeova, a u posljednje vrijeme sve je više otrovanja proizvodima koji se reklamiraju kao THC vapeovi, iako to najčešće nisu", rekao je specijalist hitne medicine KBC-a Zagreb Jasmin Hamzić za RTL.

Radilo se uglavnom o srednjoškolcima u dobi od 15 do 17 godina koji su imali bolove u prsima, povraćanje, gubitak svijesti te simptome nalik epileptičkim napadajima.

"Imamo skupinu mlađih muških osoba, uglavnom s istoka grada. Neobično je da dolaze iz iste mikroregije pa smo to iskomunicirali sa Zavodom za javno zdravstvo", dodao je Hamzić.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo najavljuju analizu dijela zaplijenjenih uređaja kako bi se utvrdilo što se u njima zapravo nalazi. "U suradnji s Carinom izdvojit ćemo nekoliko uređaja i analizirati njihov sadržaj kako bismo utvrdili što se u njima nalazi", rekao je Petković.

Preostali zaplijenjeni vapeovi bit će uništeni. Naručitelje očekuju i visoke financijske posljedice. Carina je izrekla ukupno 4350 eura novčanih kazni, podnijela četiri optužna prijedloga sudu za mladež te izdala sedam prekršajnih naloga mlađim punoljetnicima.

Osim toga, morat će platiti i gotovo 6000 eura trošarine. Iz Carinske uprave ističu kako su u posljednjih godinu dana zaplijenili ukupno oko 50 tisuća elektroničkih cigareta, što pokazuje razmjere ilegalne trgovine ovim proizvodima.