ZABRINJAVAJUĆI PRIZORI NA MARJANU Stabla se suše, Društvo Marjan upozorava na potkornjaka

Društvo Marjan upozorilo je na pojavu karakterističnog crvenila i sušenja stabala većeg intenziteta na Marjanu, koje povezuju s potkornjakom.

Kako navode, nadali su se da zakašnjeli početak sanacije posljedica oluje iz srpnja prošle godine ipak neće ostaviti posljedice.

"Nažalost, na Marjanu je ipak došlo do karakterističnog crvenila (potkornjak) i sušenja stabala većeg intenziteta. Nadali smo se i vjerovali da zakašnjeli početak sanacije (oluja - srpanj 2025., početak cjelovite sanacije - veljača 2026.) ipak neće ostaviti traga i naizgled je sve bilo u nekakvim normalnim okvirima do prije par dana", objavili su iz Društva Marjan.

Podsjetili su pritom na stručno mišljenje Hrvatskog šumarskog instituta iz srpnja 2025. godine, u kojem je navedeno:

"Redovito praćenje hodograma radova, uz strogo pridržavanje vremenskih rokova za sanaciju i provođenje zaštitnih mjera, kako bi se spriječilo zaostajanje i posljedično povećanje rizika od gradacije."

Prema hodogramu radova na koji se poziva Društvo Marjan, sanacija je trebala biti završena do kraja prosinca 2025. godine.

"Nažalost, počela je tek u veljači 2026.", zaključili su iz Društva Marjan.