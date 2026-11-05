Zabrinjavajući podaci WHO-a: Svaka četvrta mlada osoba ne bavi se tjelesnom aktivnošću, djevojke posebno ugrožene

Svaka četvrta mlada osoba u dobi od 11 do 17 godina ne bavi se sportom niti tjelesnim aktivnostima koje barem umjereno opterećuju srce i krvožilni sustav, pokazuje novo izvješće Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Stručnjaci upozoravaju da nedostatak kretanja u adolescentskoj dobi može imati dugoročne posljedice za zdravlje.

Prema izvješću pod nazivom "Generacija kojoj nedostaje kretanja – Globalni trendovi tjelesne aktivnosti adolescenata 2010. – 2025.", čak 25 posto mladih u dobi od 11 do 17 godina ne ostvaruje zdravstvene dobrobiti koje donosi redovita tjelesna aktivnost.

"Oni su zakinuti za dobrobiti koje donosi dovoljna i redovita tjelesna aktivnost", upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija.

Samo 14 posto mladih aktivno je najmanje sat vremena dnevno

Rezultati istraživanja pokazuju da se tek 14 posto adolescenata svakodnevno najmanje jedan sat bavi umjerenom do intenzivnom tjelesnom aktivnošću.

Riječ je o opsežnom istraživanju koje je obuhvatilo više od tri milijuna mladih iz 140 zemalja svijeta, što pruža širok uvid u njihove navike povezane s kretanjem i tjelesnom aktivnošću.

WHO pritom upozorava na određena ograničenja istraživanja. Naime, poimanje umjerene i intenzivne tjelesne aktivnosti može se razlikovati ovisno o regiji, kulturi i načinu života ispitanika, što može utjecati na rezultate.

One in four adolescents worldwide are not active enough. That is around 240 million young people aged 11–17, who are not getting 60 minutes of moderate-to-vigorous physical activity on any single day of the last week. Only 14% reported being active on all seven days. Every young person deserves opportunities to move, play and thrive. 🔗 https://t.co/tsCkM3jnt2 — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 4, 2026

Djevojke znatno manje aktivne od dječaka

Posebno zabrinjava podatak da su djevojke manje tjelesno aktivne od dječaka u gotovo svim zemljama obuhvaćenima istraživanjem.

Čak 28 posto djevojaka izjavilo je da tijekom prethodnog tjedna nisu bile tjelesno aktivne nijedan dan. Među dječacima takav je odgovor dalo 22 posto ispitanika.

Osim toga, djevojke su znatno rjeđe od dječaka navodile da se svakodnevno bave tjelesnom aktivnošću, što dodatno naglašava razlike među spolovima kada je riječ o zdravim životnim navikama.

WHO upozorava na dugoročne posljedice

Svjetska zdravstvena organizacija ističe da su ovakvi rezultati posebno zabrinjavajući jer je adolescencija jedno od najvažnijih životnih razdoblja za stvaranje navika koje mogu utjecati na zdravlje u odrasloj dobi.

"Ovaj je trend zabrinjavajući jer je adolescencija ključno razdoblje za usvajanje zdravstvenih navika koje ostaju za cijeli život", poručili su iz WHO-a.

Redovita tjelesna aktivnost važna je za zdravlje srca i krvožilnog sustava, razvoj mišića i kostiju, ali i za mentalno zdravlje mladih. Nedostatak kretanja, s druge strane, može povećati rizik od razvoja različitih zdravstvenih problema kasnije u životu.

Najnoviji podaci stoga ponovno otvaraju pitanje potrebe za poticanjem djece i adolescenata na svakodnevno kretanje, bavljenje sportom i usvajanje zdravijih životnih navika.