ZABRINJAVAJUĆI PODACI Sve više djece ne zna plivati i u Dalmaciji: "Roditelji rade istu pogrešku svakog ljeta"

Utapanje je drugi najčešći uzrok smrti od nenamjernih ozljeda među djecom u Hrvatskoj, odmah nakon prometnih nesreća. Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je u posljednjem desetljeću od utapanja život izgubilo 47 djece i mladih do 19 godina, dok stručnjaci procjenjuju da između 40 i 70 posto djece u Hrvatskoj ne zna plivati.

Upravo zbog ovih zabrinjavajućih podataka, sve više lokalnih zajednica pokreće programe besplatne obuke neplivača, a stručnjaci već godinama upozoravaju kako plivanje nije tek još jedna sportska aktivnost, nego životna vještina koja može spasiti život.

No koliko djece danas doista zna plivati, kada je pravo vrijeme za početak škole plivanja i koje pogreške roditelji najčešće rade? O tome smo razgovarali s Julijom Božan, bivšom vaterpolisticom i trenericom plivanja iz Omiša, koja vodi obuku neplivača i svakodnevno radi s najmlađima.

Iako bi mnogi pomislili da djeca koja odrastaju uz more gotovo prirodno nauče plivati, stvarnost je, kaže, sasvim drukčija.

„Nažalost, podaci potvrđuju ono što svakodnevno viđam u praksi. Svakog ljeta susrećem djecu koja prvi put ulaze u more s velikom dozom nesigurnosti. Mnogi ne znaju plutati, pravilno disati u vodi, a kamoli se samostalno održavati na površini. Upravo su to osnovne vještine koje čine razliku između sigurnog i nesigurnog boravka u moru“, govori Božan.

Ističe kako posljednjih godina primjećuje još jedan zabrinjavajući trend.

„Sve više djece dolazi sa slabije razvijenom koordinacijom, ravnotežom i osnovnim motoričkim sposobnostima. Upravo su koordinacija i motorička kompetentnost temelj brzog usvajanja novih znanja i vještina, pa tako i plivanja. Zato smatram da je iznimno važno djeci omogućiti kvalitetnu i stručnu obuku od najranije dobi. Cilj nije samo da dijete propliva, nego da razvije sigurnost u vodi, samopouzdanje i vještine koje će koristiti tijekom cijelog života“, smatra naša sugovornica.

Prvi susret s vodom mora biti pozitivan

Navodi kako je idealna dob za početak organizirane škole plivanja između četvrte i šeste godine života.

„U toj su dobi djeca motorički, emocionalno i kognitivno dovoljno zrela da kroz igru i stručno vođene aktivnosti usvajaju osnovne vještine boravka u vodi. Naravno, ne postoji univerzalno pravilo jer je svako dijete drugačije. Neka će biti spremna i ranije, dok će drugima trebati nešto više vremena. Najvažnije je da prvi susreti s morem budu pozitivni, bez prisile i stresa. Kada dijete razvije osjećaj sigurnosti, učenje plivanja postaje prirodan i vrlo brz proces“, objašnjava.

Strah od vode pritom nije neuobičajen, naprotiv. Zato se cijela obuka temelji na igri.

„Određeni broj djece boji se mora, osobito ako se s njim prvi put susreću ili nemaju prethodnog iskustva. Moj primarni cilj nije naučiti dijete plivati, nego kvalitetno provesti adaptaciju na vodeni medij. Kada razvije osjećaj sigurnosti i povjerenja u vlastito tijelo u vodi, usvajanje plivačkih vještina postaje prirodan proces.

Djeca upravo kroz igru najbrže uče. Svaku vježbu pokušavam pretvoriti u priču ili izazov. Učimo pravilno disati kroz "pričanje s ribicama", pušemo mjehuriće poput morskih pasa, oponašamo dupine i rakove, plješćemo po vodi i istražujemo more. Tako se postupno uklanja strah, a djeca stječu osjećaj da je voda mjesto u kojem se mogu osjećati sigurno“, kaže nam Božan.

Dodaje kako najveći izazov tijekom obuke zapravo nije savladavanje plivačke tehnike, već kontrola nad vlastitim pokretima.

„Najteže je naučiti dijete da opusti tijelo, pravilno diše, uroni lice u more i stekne kontrolu nad vlastitim pokretima. Kada se usvoje ti temelji, napredak dolazi vrlo brzo. Svako dijete ima svoj tempo razvoja i moj je zadatak prepoznati njegove mogućnosti te mu omogućiti da svaki novi korak napravi sa sigurnošću i osjećajem uspjeha“, ističe Julija.

Cilj nije samo da dijete propliva

Trenerica smatra kako je najveća zabluda vjerovati da je cilj škole plivanja isključivo naučiti dijete nekoliko plivačkih pokreta. Ističe kako je mnogo važnije da se dijete u vodi osjeća sigurno, razvije povjerenje u vlastite sposobnosti i usvoji vještine koje će mu jednog dana, doslovno, moći spasiti život.

„Cilj škole plivanja nije samo da dijete propliva, nego da razvije siguran i kvalitetan odnos prema vodi. Učimo ga pravilno disati, plutati, održavati ravnotežu, kontrolirati svoje tijelo, samostalno uranjati lice u vodu i postupno usvajati osnovne elemente plivačkih tehnika. Ne učimo djecu samo plivačkim pokretima, nego kako upravljati vlastitim tijelom u mediju koji čovjeku nije prirodan“, objašnjava.

Priznaje kako velika većina polaznika do završetka programa samostalno propliva, no smatra da se uspjeh škole ne može mjeriti isključivo tom činjenicom.

„Jednako mi je važno da dijete bez straha uroni lice u more, pravilno diše, održava se na površini, razvije kontrolu nad svojim tijelom i stekne samopouzdanje za sigurno kretanje u vodi. Kada se postave kvalitetni motorički temelji, daljnje usavršavanje plivačkih tehnika dolazi prirodno i puno lakše. Obuka neplivača nije samo sat vremena provedenih u moru, nego ulaganje u djetetovu sigurnost, samostalnost i razvoj vještina koje će koristiti tijekom cijelog života“, navodi.

Najveću potvrdu da je posao dobro obavljen, kaže, dobiva tek nakon završetka škole.

„Posebno me razvesele pozivi roditelja koji mi šalju snimke svoje djece kako bez straha skaču u more, samostalno plivaju do obale, rone ili se s lakoćom kreću u vodi. Upravo su takve situacije najveće mjerilo uspjeha jer pokazuju da je dijete steklo ono najvažnije – sigurnost i samopouzdanje“, otkriva nam Julija.

Roditelji često imaju lažan osjećaj sigurnosti

Trenerica upozorava da tijekom ljetnih mjeseci roditelji često precijene dječje sposobnosti u vodi i steknu lažan osjećaj sigurnosti čim dijete propliva ili koristi rukaviće i druga pomagala. Naglašava kako nijedno pomagalo ne može zamijeniti stalan i aktivan nadzor odrasle osobe te da djeca ni u jednom trenutku ne bi smjela ostati sama u vodi. Istodobno, ističe kako je jednako važno od najranije dobi učiti djecu odgovornom ponašanju na plaži i u moru – da ne ulaze u vodu bez dopuštenja roditelja, ne skaču u nepoznatu dubinu, izbjegavaju rizične igre te poštuju valove, morske struje i druge prirodne uvjete. Sigurnost u vodi, zaključuje, ne ovisi o hrabrosti, nego o znanju, postupnom stjecanju iskustva i razvijenoj sposobnosti procjene vlastitih mogućnosti.

Na pitanje kada bi dijete trebalo naučiti plivati, Božan odgovara kako ne postoji točno određena dob, ali postoji cilj kojem bi svi trebali težiti.

„Do polaska u osnovnu školu svako bi dijete trebalo usvojiti temeljne kompetencije sigurnog boravka u vodi. To ne znači da mora savršeno plivati određenom tehnikom ili preplivati veliku udaljenost. Puno je važnije da zna plutati, održavati se na površini, pravilno disati, kontrolirati svoje tijelo i ostati smireno u nepredviđenoj situaciji. Upravo su to temelji sigurnosti na kojima se kasnije nadograđuju plivačke tehnike“, smatra Julija.

Na kraju, ističe kako djeci koja odrastaju uz more plivanje ne bi smjelo biti privilegij ni izbor.

„Plivanje nije samo sport. Ono je jedna od najvažnijih životnih vještina koja povećava sigurnost, razvija motoričke sposobnosti i samopouzdanje te otvara vrata zdravom i aktivnom načinu života“, zaključuje na kraju našeg razgovora Julija Božan.

Mislite li da bi škola plivanja trebala biti obavezna za svu djecu? Da, za svu djecu

Ne, to bi trebao biti izbor roditelja