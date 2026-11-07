Zabrinjavajući nalazi u dalmatinskom gradu: Sumporovodik iznad dopuštenih vrijednosti čak 385 sati! Mjerili ga uz dječji vrtić

Čak 385 sati povišenih koncentracija sumporovodika, raspoređenih na 29 dana mjerenja, zabilježeno je u Kninu, pokazuju rezultati ispitivanja kvalitete zraka koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Posebnu zabrinutost izaziva podatak da se mjerna postaja nalazila neposredno uz dječji vrtić, u blizini Gospine crkve, dok su najviše koncentracije zabilježene tijekom noćnih sati.

Kako je 5. studenoga izvijestio HRT Radio Knin, riječ je o rezultatima indikativnih mjerenja provedenih tijekom različitih godišnjih razdoblja, a koji su objavljeni još proljetos. Iako podaci ne predstavljaju trenutačno stanje zraka, ponovno su otvorili pitanje dugogodišnjeg onečišćenja i sanacije otpadnih laguna na području grada.

Povišene koncentracije zabilježene tijekom više od polovice dana mjerenja

Mjerenja su trajala ukupno 56 dana, a tijekom njih je na 29 dana zabilježeno prekoračenje dopuštenih vrijednosti sumporovodika. Ukupno je evidentirano 385 sati povišenih koncentracija, što pokazuje da problem nije bio ograničen na nekoliko kratkotrajnih epizoda neugodnih mirisa.

Posebno je zanimljiv vremenski raspored onečišćenja. Prema podacima Zavoda, koncentracije sumporovodika bile su izraženije tijekom noći, kada se temperatura zraka spušta i mijenjaju se uvjeti raspršivanja plinova. Takvi uvjeti mogu pogodovati njihovu zadržavanju u prizemnim slojevima atmosfere, osobito u blizini izvora emisija.

Sumporovodik, kemijske oznake H₂S, bezbojan je plin prepoznatljiv po intenzivnom mirisu trulih jaja. Nastaje, među ostalim, pri razgradnji organske tvari u uvjetima bez dovoljno kisika, zbog čega se može pojavljivati u kanalizacijskim sustavima, otpadnim vodama i lagunama.

Stručnjak upozorava na zdravstvene tegobe, Županija ranije poručivala da nema ugroze

O rezultatima mjerenja za HRT je govorio mr. sc. Nenad Periš, voditelj Odjela za ispitivanje zraka, tla, buke i otpada Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Upozorio je da izmjerene koncentracije narušavaju uvjete stanovanja te se osvrnuo na moguće zdravstvene tegobe povezane s izloženošću sumporovodiku.

Prema stručnim navodima koje prenosi HRT, izloženost sumporovodiku, ovisno o koncentraciji i trajanju, može biti povezana s umorom, glavoboljom, vrtoglavicom, nadražajem očiju i dišnih putova. Međutim, prekoračenje granične vrijednosti propisane zbog neugodnog mirisa ne znači automatski da je dosegnuta koncentracija koja predstavlja neposrednu opasnost za zdravlje.

Zanimljivo je da je Šibensko-kninska županija nakon sastanka održanog 8. svibnja ove godine iznijela drukčiju procjenu. U tadašnjem službenom priopćenju navedeno je da su zabilježena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, ali i da, prema dostupnim stručnim analizama i procjenama, nema ugroze za zdravlje građana.

Razlika između ranije objavljene procjene i najnovijih upozorenja dodatno naglašava potrebu za jasnim predstavljanjem cjelovitih rezultata mjerenja, s točnim koncentracijama i objašnjenjem njihova značenja za stanovništvo.

Tri onečišćene lagune čekaju trajno rješenje

Problem neugodnih mirisa u Kninu povezuje se s lagunama na području Bare, koje već godinama predstavljaju ozbiljan ekološki izazov. U jednu od laguna utječe dio gradskih otpadnih voda, dok se problem šireg područja odnosi i na višegodišnje onečišćenje, uključujući ostatke mazuta.

U svibnju ove godine o problemu su razgovarali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Grada Knina, Šibensko-kninske županije, Hrvatskih voda i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ministarstvo je tada potvrdilo da je potrebno doraditi postojeći sanacijski program kako bi se preciznije odredili budući radovi, način financiranja i nositelj projekta.

Posebnu pozornost izaziva i blizina rijeke Orašnice, koja se ulijeva u Krku. Hrvatske vode, prema informacijama Ministarstva, putem Instituta za vode prate stanje Orašnice i moguće utjecaje onečišćenja na okoliš i zdravlje ljudi.

Riječ je o tehnički i financijski zahtjevnoj sanaciji koja ne obuhvaća samo uklanjanje neugodnih mirisa, nego i rješavanje dugotrajnog onečišćenja samih laguna te okolnog prostora i podzemlja.

Grad najavljivao tretiranje laguna, ali je li ono provedeno?

Gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić još je u svibnju, nakon predstavljanja rezultata mjerenja, najavio hitne mjere tretiranja laguna efektivnim mikroorganizmima. Cilj je bio smanjiti nastajanje neugodnih mirisa i emisije plinova dok se ne provede trajna sanacija.

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 29. rujna gradonačelnik je ponovno govorio o tom problemu. Prema izvještaju HRT Radio Knina, tada je najavio da se prvi tretman lagune priprema tijekom listopada.

Međutim, u najnovijem izvještaju HRT-a od 5. studenoga navodi se kako nije bilo moguće doznati u kojoj je fazi provedba tretiranja. Stoga zasad nema potvrde je li najavljeni zahvat uistinu proveden i, ako jest, kakvi su njegovi rezultati.

Za stanovnike Knina ključno je pitanje hoće li se najavljene mjere odraziti na kvalitetu zraka, ali i kada će konačno započeti trajna sanacija područja koje je godinama opterećeno onečišćenjem.

Rezultati mjerenja jasno pokazuju dugotrajan problem s prekoračenjima vrijednosti sumporovodika tijekom promatranih razdoblja. Hoće li i kada biti uklonjeni njegovi uzroci te kakva je sadašnja kvaliteta zraka, pitanja su na koja tek treba dobiti konkretne odgovore.