Zabrinjavajuće vijesti iz Dalmacije! Nitko se nije javio za dvije važne liječničke specijalizacije, poništeno svih pet natječaja

Dok se hrvatski zdravstveni sustav suočava s pitanjima nedostatka kadrova i smjene liječničkih generacija, iz Zadra dolazi podatak koji upozorava na ozbiljne poteškoće u privlačenju mladih liječnika.

Zavod za javno zdravstvo Zadar poništio je svih pet natječaja za liječničke specijalizacije, a posebno zabrinjava činjenica da za dvije važne grane preventivne medicine nije zaprimljena nijedna prijava.

Riječ je o epidemiologiji te školskoj i adolescentnoj medicini, djelatnostima koje imaju važnu ulogu u zaštiti zdravlja stanovništva, praćenju zaraznih bolesti i preventivnoj zdravstvenoj skrbi djece i mladih.

Pet specijalizacija, nijedan izabrani kandidat

Zavod je početkom rujna raspisao natječaj za prijam doktora medicine na specijalizaciju iz pet područja.

Uz epidemiologiju i školsku medicinu, tražili su se i budući specijalisti psihijatrije, dječje i adolescentne psihijatrije te kliničke mikrobiologije.

Međutim, postupak nije završio izborom nijednog kandidata. Odluke o poništenju objavljene su 23. listopada 2026. godine.

Razlozi nisu bili jednaki u svim slučajevima.

Za epidemiologiju te školsku i adolescentnu medicinu nije se prijavio nitko. Za specijalizaciju iz psihijatrije jedina prijavljena kandidatkinja odustala je, dok se kandidatkinja za dječju i adolescentnu psihijatriju nije odazvala razgovoru s povjerenstvom.

Za kliničku mikrobiologiju postojale su dvije prijave, ali ni ondje nije došlo do izbora. Jedna kandidatkinja nije pristupila razgovoru, dok je drugi kandidat nakon razgovora odustao.

Zašto je posebno važno što nema interesa za epidemiologiju?

Epidemiologija je jedna od ključnih djelatnosti javnog zdravstva. Epidemiolozi sudjeluju u nadzoru i suzbijanju zaraznih bolesti, organizaciji preventivnih mjera, praćenju zdravstvenih rizika i provođenju programa zaštite stanovništva.

Školska i adolescentna medicina također ima važnu ulogu jer se bavi praćenjem zdravlja djece i mladih, preventivnim pregledima, cijepljenjem te drugim javnozdravstvenim programima.

Nedostatak interesa za specijalizacije u tim područjima zato nije samo pitanje popunjavanja radnih mjesta, nego i buduće kadrovske stabilnosti zdravstvenog sustava.

Ipak, poništenje natječaja ne znači da su postojeće zdravstvene usluge prestale funkcionirati. Riječ je o neuspjelom zapošljavanju budućih specijalista, čije bi školovanje i rad trebali pridonijeti dugoročnom jačanju ustanova.

Posljedice mogu postati vidljive tek za nekoliko godina

Za razliku od zapošljavanja liječnika koji već imaju završenu specijalizaciju, obrazovanje novih specijalista traje godinama.

Zato se posljedice nepopunjenih specijalizantskih mjesta ne moraju osjetiti odmah. One mogu postati posebno važne kada dio sadašnjih stručnjaka ode u mirovinu ili kada poraste potreba za pojedinim zdravstvenim uslugama.

Natječaji su bili raspisani na temelju Plana specijalizacija za 2026. godinu, koji je odobrilo Ministarstvo zdravstva.

Može li se isti problem dogoditi i drugim dalmatinskim ustanovama?

Slučaj zadarskog Zavoda otvara pitanje koliko su javnozdravstvene ustanove konkurentne u privlačenju mladih liječnika i što im mogu ponuditi tijekom profesionalnog razvoja.

Važno je utvrditi namjerava li Zavod ponovno raspisati natječaje, hoće li ponuditi dodatne poticaje te koliko mu specijalista nedostaje u odnosu na stvarne potrebe.

Odgovori na ta pitanja važni su i za druge dalmatinske gradove, posebno Split, Šibenik i Dubrovnik, čiji se zavodi također moraju pripremati za buduću smjenu generacija.

Za sada je poznato da svih pet planiranih specijalizacija u Zadru ostaje nepopunjeno, što je dovoljno ozbiljan razlog za otvaranje šire rasprave o budućnosti javnozdravstvenih kadrova u Dalmaciji.