Cjepivo protiv gripe stiglo je i na krajnji jug Hrvatske, no količine su ograničene pa su oni koji se žele na vrijeme zaštititi već pohrlili u ambulante.

"Količina koju smo zasad dobili otprilike je 1000 doza manja od broja doza koje smo primijenili prošle godine, tako da očekujemo da ćemo sve isporučene količine uskoro potrošiti. Sljedeću narudžbu očekujemo početkom 2027. godine", rekao je za Dnevnik.hr dr. Miljenko Ljubić, voditelj Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

No, tada bi gripa već mogla biti na vrhuncu. Cijepljenje je zasad besplatno za sve osobe starije od 65 godina, kronične bolesnike, štićenike domova za starije, zdravstvene djelatnike i trudnice.

U jednoj dubrovačkoj ordinaciji godišnje se cijepi oko 200 pacijenata.

"Po meni je to samo kap u moru jer bi, s obzirom na broj kroničnih bolesnika koje imam upisane u ordinaciji, te brojke trebale biti četiri do pet puta veće. Prvo, cijepljenjem se može izbjeći bolest, a drugo, oni koji ipak obole imat će puno blažu kliničku sliku i izbjeći komplikacije koje gripa može izazvati, pogotovo kod kroničnih bolesnika", rekao je dr. Orsat John, specijalist obiteljske medicine.

Upravo takvi slučajevi završavaju na odjelima infektologije, a sezona gripe veliko je opterećenje za bolnički sustav.

"Prije tjedan dana imali smo 80 posto kapaciteta odjela popunjeno pacijentima s gripom i koronavirusom. Radilo se o građanima starije životne dobi koji su tijekom liječenja primali lijekove i terapiju kisikom. Kisik su dobivali zbog upale pluća kao posljedice tih bolesti", rekao je za Dnevnik.hr Stjepan Đuričić, voditelj Odjela za infektologiju Opće bolnice Dubrovnik.

Dubrovačko-neretvanska županija, uz Splitsko-dalmatinsku, bilježi najnižu procijepljenost protiv gripe.

Građani su, međutim, podijeljeni kada je riječ o cijepljenju.

"U životu nisam imala gripu, a imam 84 godine. Mislim da mi ne treba", rekla je Maca.

"Hoću, cijepit ću se. Svake godine se cijepim", rekla je Mirjana.

"Hoću, svake godine se cijepim i cijepit ću se i ove godine", rekao je Goce.

"Nisam se nikad cijepio i ne namjeravam ni ove godine", rekao je Nikola.

U ovoj je sezoni dosad distribuirano 328 tisuća doza cjepiva županijskim zavodima za javno zdravstvo, a potom liječnicima koji provode cijepljenje.

Prošle godine ukupno je primijenjeno nešto više od 370 tisuća doza.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo preporuku da se cjepivo nabavljeno za rizične skupine može besplatno ponuditi i osobama koje ne pripadaju tim skupinama donijet će tek nakon procjene da je većina zainteresiranih iz rizičnih skupina cijepljena.