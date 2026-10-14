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Zaboravljeni majstor kamena vraća se u Galeriju Meštrović: U Splitu se otvara izložba posvećena Radoslavu Duhoviću

Izložba ostaje otvorena do kraja veljače
Radoslav Duhović u svome atelijeru u Splitu Vukovarska 11 1970-te godine obiteljski arhiv

U vrtu Galerije Meštrović u Splitu, u četvrtak, 15. listopada, s početkom u 13 sati, svečano će biti otvorena izložba "Radoslav Duhović – Povratak Meštroviću", koju zajednički organiziraju Muzeji Ivana Meštrovića i Muzej grada Splita. Izložba je posvećena akademskom kiparu Radoslavu Duhoviću (Žrnovo, Korčula, 1929. – Split, 2020.), jednom od istaknutih majstora ručne obrade kamena, a njome se simbolično obilježava 70. godišnjica početka njegova kiparskog stvaralaštva, od 1956. do 2026. godine.

Radoslav Duhović - Povratak Meštroviću plakat
GALERIJA
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Majstor koji je u kamenu oživljavao djela velikih kipara

Radoslav Duhović svoje je kiparsko umijeće usavršavao na zagrebačkoj Akademiji, u klasi profesora Frane Kršinića. Već tijekom studentskih dana stjecao je dragocjena iskustva klešući u kamenu modele skulptura poznatih umjetnika, među kojima su bili Frano Kršinić, Vojin Bakić i Kosta Radovani.

S vremenom je postao jedan od najboljih majstora obrade kamena, a posebno mjesto u njegovu opusu zauzima rad na djelima Ivana Meštrovića. Naime, između 1963. i 1966. godine za Galeriju Meštrović prema gipsanim odljevima u kamen je prenio dva antologijska kiparska ostvarenja, Dvije udovice i Anđele svirače. O tom razdoblju svjedoče i sačuvane fotografije koje će biti predstavljene u sklopu izložbe.

Radoslav Duhović kleše Meštrovićeve Dvije udovice 1963 - 1966 obiteljski arhiv 1

Meštrovićeva djela ponovno pred publikom nakon dugo vremena

Posebnost izložbe jest i mjesto njezina održavanja. Postav će biti smješten u nekadašnjem Meštrovićevu atelijeru za modeliranje gline, prostoru u kojem su nastala upravo neka od djela koja će posjetitelji ponovno moći razgledati. Uz Duhovićeve radove iz obiteljske kolekcije i zbirke Muzeja grada Splita, bit će predstavljena i građa iz fundusa Galerije Meštrović. Posebnu pozornost privlači povratak kamenih inačica Dviju udovica i reljefa Anđeli svirači, koji će nakon dugo vremena ponovno biti izloženi javnosti.

Radoslav Duhović kleše Meštrovićeve Dvije udovice atelijer u Galeriji Meštrović foto Branislav Đorđević 1964 3

Izložba nastala na inicijativu kipareva sina

Ideja za organizaciju izložbe potekla je od Duhovićeva sina Slavena Duhovića, koji je želio prirediti izložbu u spomen na oca i njegovo stvaralaštvo. U programu otvorenja sudjelovat će ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića Sandra Grčić Budimir i ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Bakotić, kao i autorice te kustosice izložbe Zorana Jurić Šabić i Petra Dajak Belas.

Posebnu osobnu notu događaju dat će članovi kipareve obitelji, sin Slaven Duhović i unuka Maja Duhović, koja će nastupiti na violini. Izložbu će službeno otvoriti zamjenica splitskoga gradonačelnika Matea Dorčić, dok likovni postav i grafičko oblikovanje potpisuje Viktor Popović.

Radoslav Duhović kleše Meštrovićeve Dvije udovice 1963 - 1966 obiteljski arhiv 3

Projekt se realizira uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Grada Splita, a nastavak je suradnje Muzeja Ivana Meštrovića i Muzeja grada Splita, započete prošlogodišnjom izložbom posvećenom Meštrovićevu Spomeniku Marku Maruliću. Izložba "Radoslav Duhović – Povratak Meštroviću" bit će otvorena za posjetitelje do 28. veljače 2027. godine u Galeriji Meštrović, na adresi Šetalište Ivana Meštrovića 46 u Splitu.

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