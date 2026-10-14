Zaboravljeni majstor kamena vraća se u Galeriju Meštrović: U Splitu se otvara izložba posvećena Radoslavu Duhoviću

U vrtu Galerije Meštrović u Splitu, u četvrtak, 15. listopada, s početkom u 13 sati, svečano će biti otvorena izložba "Radoslav Duhović – Povratak Meštroviću", koju zajednički organiziraju Muzeji Ivana Meštrovića i Muzej grada Splita. Izložba je posvećena akademskom kiparu Radoslavu Duhoviću (Žrnovo, Korčula, 1929. – Split, 2020.), jednom od istaknutih majstora ručne obrade kamena, a njome se simbolično obilježava 70. godišnjica početka njegova kiparskog stvaralaštva, od 1956. do 2026. godine.

Majstor koji je u kamenu oživljavao djela velikih kipara

Radoslav Duhović svoje je kiparsko umijeće usavršavao na zagrebačkoj Akademiji, u klasi profesora Frane Kršinića. Već tijekom studentskih dana stjecao je dragocjena iskustva klešući u kamenu modele skulptura poznatih umjetnika, među kojima su bili Frano Kršinić, Vojin Bakić i Kosta Radovani.

S vremenom je postao jedan od najboljih majstora obrade kamena, a posebno mjesto u njegovu opusu zauzima rad na djelima Ivana Meštrovića. Naime, između 1963. i 1966. godine za Galeriju Meštrović prema gipsanim odljevima u kamen je prenio dva antologijska kiparska ostvarenja, Dvije udovice i Anđele svirače. O tom razdoblju svjedoče i sačuvane fotografije koje će biti predstavljene u sklopu izložbe.

Meštrovićeva djela ponovno pred publikom nakon dugo vremena

Posebnost izložbe jest i mjesto njezina održavanja. Postav će biti smješten u nekadašnjem Meštrovićevu atelijeru za modeliranje gline, prostoru u kojem su nastala upravo neka od djela koja će posjetitelji ponovno moći razgledati. Uz Duhovićeve radove iz obiteljske kolekcije i zbirke Muzeja grada Splita, bit će predstavljena i građa iz fundusa Galerije Meštrović. Posebnu pozornost privlači povratak kamenih inačica Dviju udovica i reljefa Anđeli svirači, koji će nakon dugo vremena ponovno biti izloženi javnosti.

Izložba nastala na inicijativu kipareva sina

Ideja za organizaciju izložbe potekla je od Duhovićeva sina Slavena Duhovića, koji je želio prirediti izložbu u spomen na oca i njegovo stvaralaštvo. U programu otvorenja sudjelovat će ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića Sandra Grčić Budimir i ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Bakotić, kao i autorice te kustosice izložbe Zorana Jurić Šabić i Petra Dajak Belas.

Posebnu osobnu notu događaju dat će članovi kipareve obitelji, sin Slaven Duhović i unuka Maja Duhović, koja će nastupiti na violini. Izložbu će službeno otvoriti zamjenica splitskoga gradonačelnika Matea Dorčić, dok likovni postav i grafičko oblikovanje potpisuje Viktor Popović.

Projekt se realizira uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Grada Splita, a nastavak je suradnje Muzeja Ivana Meštrovića i Muzeja grada Splita, započete prošlogodišnjom izložbom posvećenom Meštrovićevu Spomeniku Marku Maruliću. Izložba "Radoslav Duhović – Povratak Meštroviću" bit će otvorena za posjetitelje do 28. veljače 2027. godine u Galeriji Meštrović, na adresi Šetalište Ivana Meštrovića 46 u Splitu.