Zaboravljene žene splitskih muzeja izlaze iz sjene: "Historija zaborava" stiže u Palaču Milesi

Izložba "Historija zaborava: Prve žene hrvatskih muzeja – Zagreb, Osijek i Split", projekt koji je prošle godine privukao veliku pozornost publike, uskoro dobiva i svoje splitsko izdanje. Otvorenje će se održati 16. listopada u 19 sati u Palači Milesi, sjedištu HAZU – Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Splitu. Splitska izložba donosi rezultate istraživanja o ženama povezanim s muzejskim ustanovama u gradu, a organizira je Etnografski muzej Split u suradnji s Arheološkim muzejom u Splitu, Galerijom umjetnina Split, Hrvatskim pomorskim muzejom Split te Prirodoslovnim muzejom i zoološkim vrtom.

Projekt koji je privukao gotovo 29.000 posjetitelja

Projekt je pokrenut na inicijativu Ane Solter, muzejske savjetnice u Arheološkom muzeju u Zagrebu i glavne organizatorice istraživanja, a u početnoj fazi uključio je četiri zagrebačka muzeja – Arheološki muzej u Zagrebu, Etnografski muzej, Hrvatski školski muzej te Muzej za umjetnost i obrt. Prva izložba otvorena je u ožujku 2025. godine, a pogledalo ju je gotovo 29.000 posjetitelja. Kroz arhivsku građu i druge tragove rada prvih zagrebačkih muzealki otvoreno je pitanje njihove profesionalne uloge, ali i šireg položaja žena u razvoju muzejske struke.

Projekt je 2026. nastavljen u Osijeku, kroz lokalno istraživanje Muzeja Slavonije, a sada se priča širi i na Split.

Nepoznati životi splitskih muzealki

U središtu splitskog izdanja bit će novo čitanje često zanemarenih životopisa prvih žena splitskih muzeja, kao i žena čiji su se profesionalni, znanstveni i kulturni angažmani isprepletali s muzejskim ustanovama tijekom prve polovice 20. stoljeća. Posjetitelji će moći upoznati profesionalne sudbine Aide Koludrović, Tinke Piteše, Vinke Bulić, Marije Selebam de Cattani, Cate Dujšin-Ribar i drugih žena koje su ostavile trag u splitskim kulturnim ustanovama.

Aida Koludrović i Tinka Piteša djelovale su u Etnografskom muzeju Split, dok je Vinka Bulić, publicistkinja i kulturna djelatnica, bila usko povezana s radom don Frane Bulića i Arheološkog muzeja, a doprinos je dala i Etnografskom muzeju. Marija Selebam de Cattani bila je prirodoslovka čiji je rad povezan s najstarijim zbirkama splitskog Prirodoslovnog muzeja, dok je Cata Dujšin-Ribar, uz svoj umjetnički rad, bila i prva restauratorica splitske Galerije umjetnina.

"Koga pamtimo kada govorimo o povijesti muzeja?"

Istraživanje se, ističu organizatori, ne zaustavlja samo na vraćanju pojedinačnih imena u povijest muzeja, nego otvara i širu sliku ljudi, znanja i profesionalnih odnosa kroz koje su se te ustanove razvijale. "Novim čitanjem biografija ranih muzealki u različitim lokalnim sredinama postupno se otkriva slojevita karta prisutnosti žena u hrvatskim muzejima i kulturnim ustanovama, iscrtana od poveznica, prešućenih iskustava i iznenađujućih dodira između naizgled udaljenih mjesta", ističu kustosice izložbe Ana Solter i Ivana Vuković.

U projekt je uključeno čak deset muzeja iz Zagreba, Osijeka i Splita, čime se njihove povijesti mogu promatrati zajedno, kroz različita lokalna iskustva, ali i poveznice među ljudima i institucijama. Splitsko izdanje "Historije zaborava" tako nastavlja postavljati jednostavno, ali važno pitanje – koga pamtimo kada govorimo o povijesti muzeja, a čiji je rad s vremenom postao manje vidljiv?

Izložba se otvara 16. listopada 2026. godine u 19 sati u Palači Milesi u Splitu.