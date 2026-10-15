Zaboravljene žene hrvatskih muzeja dobivaju zasluženo priznanje: U Split stiže posebna izložba koja otkriva njihove priče

Otvorenje izložbe održat će se u 19 sati u HAZU – Zavodu za znanstveni i umjetnički rad u Splitu, u Palači Milesi. Riječ je o izložbeno-istraživačkom projektu koji javnosti približava profesionalne, stručne i kulturne doprinose žena zaslužnih za razvoj hrvatskih muzeja. Projekt je pokrenut u Zagrebu na inicijativu muzejske savjetnice Ane Solter, a nakon zagrebačke i osječke dionice stiže i u Split, gdje donosi nova istraživanja o ženama povezanima sa splitskim muzejskim ustanovama.

Deset muzeja udružilo snage

U projektu sudjeluje ukupno deset muzeja, od čega četiri zagrebačka, jedan osječki i pet splitskih. Organizaciju splitskog dijela preuzeo je Etnografski muzej Split, u suradnji s Arheološkim muzejom u Splitu, Galerijom umjetnina Split, Hrvatskim pomorskim muzejom Split te Prirodoslovnim muzejom i zoološkim vrtom Split. Izložbu su kustoski oblikovale Ana Solter iz Arheološkog muzeja u Zagrebu i Ivana Vuković iz Etnografskog muzeja Split, dok su u istraživanju i pripremi splitske dionice sudjelovali stručnjaci iz svih pet splitskih muzeja.

Priče koje su desetljećima ostajale u sjeni

Posebnost projekta leži u tome što se svakim novim predstavljanjem nadograđuje dodatnim istraživanjima, biografijama, arhivskom građom i lokalnim poveznicama. Na taj se način postupno otkrivaju priče žena koje su svojim znanjem, predanošću i stručnim radom pridonijele razvoju hrvatske muzejske djelatnosti, ali nisu uvijek dobile odgovarajuće mjesto u službenim povijesnim i muzeološkim pregledima. Splitska izložba tako otvara i šire pitanje vidljivosti ženskog rada u kulturnim institucijama te važnosti očuvanja sjećanja na osobe koje su sudjelovale u oblikovanju muzejske baštine.

Svi zainteresirani izložbu mogu upoznati na otvorenju u petak, 16. listopada, u 19 sati u Palači Milesi.