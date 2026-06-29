Zaboravljena žrtva rata: "Raven Čuvalo mora napokon dobiti ulicu u gradu koji je branio srcem"

U godini u kojoj se obilježava 35. obljetnica početka obrambenog Domovinskog rata, iz Udruge prve ratne postrojbe Prvi hrvatski redarstvenik, Podružnice Šibensko-kninske, upućen je apel da Raven Čuvalo napokon dobije ulicu u Zagrebu.

Kako ističu u priopćenju, riječ je o čovjeku koji je za slobodu dao ono najvrjednije – vlastiti život. "Vrijeme je da se ispravi dugogodišnji zaborav prema čovjeku koji je za slobodu dao ono najvrijednije – svoj život. Tražimo da Raven Čuvalo napokon dobije ulicu u gradu koji je branio srcem", poručuju iz Udruge.

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Kobni 2. srpnja 1991.

Podsjećaju na događaje od 2. srpnja 1991. godine, kada su se ispred tadašnje vojarne "Maršal Tito" u Zagrebu okupile tisuće nenaoružanih građana. Vlastitim tijelima pokušali su zaustaviti tenkovsku kolonu koja je iz vojarne krenula prema Sloveniji, nakon što je ta zemlja proglasila neovisnost. Među građanima koji su goloruki stali pred tenkove bio je i Raven Čuvalo. "Njegov prosvjed bio je spontan, krik prkosa i želje za mirom. Nažalost, taj hrabri korak ugasio je njegov mladi život", navodi se u priopćenju.

"Prva zagrebačka žrtva Domovinskog rata"

Iz Udruge ističu da Čuvalo nije bio vojnik u odori, nego običan građanin koji je postao prva zagrebačka žrtva Domovinskog rata na tlu grada.

"Njegova prolivena krv na zagrebačkom asfaltu trajni je biljeg početka stradanja, ali i neslomljivog otpora agresiji", poručuju. Dodaju kako obitelj, prijatelji i suborci već 35 godina nose tugu, ali i ponos na njegovu žrtvu, koja, kako naglašavaju, ne smije izblijedjeti. U priopćenju se navodi kako imenovanje ulice po Ravenu Čuvalu ne bi bilo samo formalnost, nego "duboki civilizacijski čin poštovanja prema nevinoj žrtvi", znak zahvalnosti grada koji danas slobodno živi, ali i utjeha obitelji.

"Nakon 35 godina, ovo je naš moralni dug i ispit savjesti. Pozivamo odgovorne u Gradu Zagrebu da ne dopuste da prođe još jedna obljetnica u tišini i ignoriranju", poručuju iz Udruge.

Na kraju ističu kako Raven Čuvalo 1991. godine nije oklijevao stati pred tenkove i oružanu silu. "Grad Zagreb ne smije oklijevati danas u iskazivanju poštovanja onima koji su mu podarili slobodu", zaključuje se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Podružnice Tomislav Čolak.