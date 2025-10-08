Zaboravljena večera izazvala požar u stanu u Splitu

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita imala je dvije intervencije u protekla 24 sata, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Prva intervencija zabilježena je u 15:17 sati u Kranjčevićevoj ulici, gdje su vatrogasci otvarali vrata stana. Na terenu je bilo jedno vozilo i troje vatrogasaca.

U 17:45 sati uslijedila je druga intervencija — požar hrane u posudi na štednjaku u Šižgorićevoj ulici. Brzom reakcijom vatrogasaca, koji su izašli s jednim vozilom i šest vatrogasaca, požar je ugašen bez veće materijalne štete.

Tijekom navedenog razdoblja nije bilo drugih intervencija ni prijavljenih događaja s područja Splitsko-dalmatinske županije.