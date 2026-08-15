Zaboravite lift: Ova jednostavna svakodnevna navika može znatno smanjiti rizik od smrti

Ako imate izbor između lifta i stepenica, možda je vrijeme da ipak odaberete stepenice. Istraživanje provedeno na više od 480.000 ljudi pokazalo je da osobe koje se redovito penju stepenicama imaju 39 posto manji rizik od smrti zbog kardiovaskularnih bolesti, dok je rizik od smrti od bilo kojeg uzroka bio 24 posto manji u usporedbi s onima koji se stepenicama koriste rjeđe.

Redovito penjanje stepenicama povezano je i s manjim rizikom od ozbiljnih srčano-žilnih problema, uključujući srčani i moždani udar te zatajenje srca, piše Euronews.

Istraživači sa Sveučilišta East Anglia i Sveučilišne bolnice Norfolk i Norwich analizirali su podatke iz devet kvalitetnih studija. U istraživanje su bili uključeni sudionici u dobi od 35 do 84 godine, a medijan praćenja iznosio je čak 14 godina.

"Penjanje stepenicama praktičan je i često zanemaren način uključivanja tjelesne aktivnosti u svakodnevni život", rekao je Vassilios Vassiliou s Medicinskog fakulteta Norwich Sveučilišta East Anglia.

Za razliku od odlaska u teretanu ili planiranog treninga, stepenice je lako uključiti u svakodnevicu – kod kuće, na poslu ili tijekom izlaska.

"To je dobra opcija za ljude koji nemaju puno vremena ili jednostavan pristup vježbanju. Ako možete birati između stepenica i lifta, odaberite stepenice jer ćete time pomoći svom srcu", istaknula je Sophie Paddock, također s Medicinskog fakulteta Norwich.

I nekoliko minuta može napraviti razliku

Dobra vijest je da ne morate provoditi sate vježbajući. Prema rezultatima istraživanja, samo nekoliko minuta penjanja stepenicama nekoliko puta tjedno može poboljšati kardiorespiratornu kondiciju i pomoći u snižavanju razine kolesterola.

Istraživači pritom naglašavaju da veća količina penjanja može donijeti i veće zdravstvene koristi, no čak su i male promjene u navikama imale mjerljiv učinak.

"Neke od studija koje smo analizirali pokazale su da su zdravstvene koristi veće što se osoba više penje stepenicama. No čak su i male promjene imale mjerljiv učinak", rekla je Paddock.

Autori istraživanja zato ističu važnost poticanja svakodnevne tjelesne aktivnosti – ne samo kroz organizirano vježbanje, nego i kroz jednostavne navike kod kuće i na radnom mjestu.

Rezultati su prvi put predstavljeni na znanstvenom kongresu Europskog kardiološkog društva (ESC).