Zaboravite krizu sedme godine: Evo kada u braku najčešće počinju afere

„Kriza sedme godine“ desetljećima se spominje kao razdoblje u kojem brak ulazi u posebno osjetljivu fazu. Međutim, istraživanje provedeno među korisnicima stranice za izvanbračna poznanstva Illicit Encounters sugerira da se nevjera među tom specifičnom skupinom ispitanika najčešće pojavljuje znatno ranije.

U anketi je sudjelovalo 2000 članova stranice, a čak trećina ispitanika navela je da je aferu započela nakon otprilike tri godine braka. U sedmoj godini, koja se tradicionalno smatra kritičnom, isto je navelo deset posto ispitanika.

Rezultate ipak treba uzeti s rezervom jer uzorak čine korisnici stranice namijenjene osobama koje traže odnose izvan braka, pa se rezultati ne mogu preslikati na sve bračne parove.

Problemi se, tvrde ispitanici, javljaju puno ranije

Prema rezultatima ankete, sedam posto ispitanika prvi je put prevarilo partnera već tijekom prve godine braka, a pet posto nakon dvije godine.

Nakon četiri ili pet godina braka udio je iznosio 12 posto, dok je u šestoj godini nevjeru navelo 11 posto ispitanika.

Istraživanje je pokušalo utvrditi i što ljude potiče na traženje odnosa izvan braka. Gotovo polovica ispitanika kao glavni je razlog navela sve izraženiji nedostatak intimnosti.

Otprilike četvrtina povezala je nevjeru s promjenama koje su nastupile nakon dolaska djece, dok je 16 posto navelo dosadu i želju za uzbuđenjem izvan postojećeg odnosa.

„U ovom brzom svijetu parovi sada dolaze do problema puno prije nego što su to činili u prošlosti“, komentirala je rezultate Jessica Leoni, glasnogovornica stranice.