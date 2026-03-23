Zaboravite jabučni ocat, sad svi piju maslinovo ulje s limunom: Evo što stručnjaci kažu o tome

Kombinacija limunovog soka i maslinovog ulja savršen je dodatak svakoj salati, no biste li je popili naiskap? Upravo to rade brojni wellness entuzijasti na TikToku i Instagramu, tvrdeći da im ovaj 'čarobni napitak' osigurava blistavu kožu, ubrzava probavu i pomaže u detoksikaciji organizma.

Nutricionisti objašnjavaju kako ovakvi 'zdravstveni shotovi' stalno dolaze i odlaze iz mode – sjetimo se samo trendova s jabučnim octom, đumbirom ili sokom od aloe vere. No, postoji li zaista znanstveno uporište da pijenje čistog maslinovog ulja s limunom donosi konkretne zdravstvene benefite?

Čuvari srca i krvnih žila

Znanstveno je dokazano da je maslinovo ulje neizmjerno zdravo. Kao jedan od temelja mediteranske prehrane, ono može smanjiti rizik od srčanog ili moždanog udara za čak 25 posto. Nutricionistica Michelle Routhenstein za The Guardian objašnjava da tajna leži u jednostruko nezasićenim mastima koje snižavaju loš kolesterol, ali i u polifenolima, biljnim antioksidansima koji smanjuju upale i oštećenja stanica.

S druge strane, jedna žlica limunovog soka osigurat će vam tek 6 posto preporučenog dnevnog unosa vitamina C. Iako su ova dva sastojka nutritivno bogata, Routhenstein upozorava da njihovim ispijanjem gubimo ključnu prednost. Naime, maslinovo ulje pomaže našem tijelu apsorbirati zdrave spojeve iz povrća, poput luteina iz zelenog lisnatog povrća ili likopena iz rajčice. 'Puno je korisnije taj napitak preliti preko dobre salate', jasan je njezin savjet, piše tportal.

Blistava koža i bolja probava?

Kada je riječ o tvrdnjama da ovaj napitak čisti ten i rješava problem akni, dermatologinja dr. Lauren Kole ističe da je to najvjerojatnije rezultat izbacivanja šećera i prerađene hrane iz prehrane, a ne samog ulja. Za zdravu kožu savjetuje korištenje provjerenih seruma s vitaminom C umjesto ispijanja 'zdravih shotova'.

Ipak, na području probave ovaj trend donekle drži vodu. Maslinovo ulje dokazano djeluje kao prirodni lubrikant za probavni sustav i pomaže kod zatvora, dok limunov sok može potaknuti proizvodnju želučane kiseline. Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi osobe sklone žgaravici, kao i one s problemima žučnog mjehura, trebale izbjegavati koncentrirano ispijanje ove mješavine jer ono može izazvati jake bolove i neugodu.