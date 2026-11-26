Dok Splićani svakodnevno prolaze pokraj stoljetnih kamenih zidina, ispijaju kavu uz more, šetaju Marjanom ili uživaju u tradicionalnim dalmatinskim jelima, upravo su te stvari predmet divljenja s druge strane Atlantika. Američki turistički portal Islands, čiji je članak 19. studenoga prenio i Yahoo Travel, posvetio je veliku priču Splitu kao jednoj od privlačnih mediteranskih destinacija za dulji boravak i uživanje u mirovini. Već samim naslovom autor čitateljima sugerira da zaborave Floridu i razmotre mogućnost boravka na hrvatskoj obali. U njegovoj priči Split nije samo turističko odredište koje vrijedi posjetiti na nekoliko dana, nego grad iz kojeg bi se mnogi teško poželjeli vratiti kući.

Autor članka Joe Orovic posebno ističe spoj prirodnih ljepota, bogate kulturne baštine i gastronomije. Split predstavlja kao mjesto na kojem se može uživati u blagodatima mediteranskog života, uz troškove koji za američke posjetitelje mogu biti znatno niži nego u njihovoj domovini. U središtu njegove priče nisu samo turističke atrakcije nego i svakodnevne navike lokalnog stanovništva. Upravo ono što Splićani često uzimaju zdravo za gotovo stranim je posjetiteljima jedan od najvećih aduta grada.

Ono što je prepoznao rimski car prije više od 1700 godina

Zanimljivo je da američki autor priču o Splitu kao poželjnom odredištu za umirovljenike povezuje s njegovim najpoznatijim povijesnim stanovnikom, rimskim carem Dioklecijanom. Car se 305. godine odrekao prijestolja i povukao u veličanstvenu palaču na obali Jadrana, postavivši temelje iz kojih će se tijekom stoljeća razviti današnji Split. Teško je pronaći mnogo gradova u svijetu u kojima se tako monumentalna antička građevina pretvorila u živu gradsku jezgru. Njezine ulice, trgovi, podrumi i prolazi i danas su dio svakodnevice stanovnika grada.

Povijesna jezgra Splita s Dioklecijanovom palačom još je 1979. godine uvrštena na UNESCO-ov Popis svjetske baštine. Njezina posebnost proizlazi i iz činjenice da su se unutar antičkih zidina tijekom stoljeća isprepleli romanički, gotički, renesansni i barokni slojevi arhitekture. Nekadašnji carev mauzolej postao je katedrala, dok su brojni drugi dijelovi palače dobili nove funkcije. Malo je mjesta na kojima se toliko različitih povijesnih razdoblja može doživjeti tijekom samo jedne gradske šetnje.

Amerikance oduševili Bačvice i splitski picigin

Poseban prostor u američkom članku dobile su splitske plaže, a među njima se ističu Bačvice, Žnjan i Kašjuni. Autor je čitateljima predstavio i picigin, jednu od najprepoznatljivijih splitskih tradicija. Igra koja se generacijama prenosi među Splićanima strancima je zanimljiva upravo zato što spaja sport, druženje i osebujan odnos stanovnika prema moru. Bačvice tako ponovno potvrđuju da njihova vrijednost daleko nadilazi uobičajenu turističku ponudu gradskih kupališta.

Picigin se na Bačvicama igra tijekom cijele godine, neovisno o godišnjem dobu, a tradicionalni novogodišnji picigin postao je jedan od simbola splitskog načina života. Od 2005. godine održava se i poznato Prvenstvo svita u piciginu. Prirodne karakteristike pješčane uvale omogućile su razvoj igre koja je postala sastavni dio identiteta grada. Lijepo je vidjeti da se upravo takve autentične lokalne posebnosti prepoznaju i u međunarodnim turističkim medijima.

I obnovljeni Žnjan završio u američkoj turističkoj priči

Autor nije zaobišao ni Žnjan, koji ga svojim sadržajima podsjeća na uređene obalne zone Floride. Obnovljeni Žnjanski plato, svečano otvoren 21. lipnja 2025. godine, predstavlja jedno od najvećih preoblikovanja splitske obale u posljednjih nekoliko desetljeća. Projekt vrijedan 45,5 milijuna eura obuhvatio je uređenje plaža, šetnica, sportskih terena, ugostiteljskih sadržaja i amfiteatra. Posebna pozornost posvećena je i zelenilu, s približno 48.000 četvornih metara zelenih površina.

Sasvim drukčiji doživljaj Splita američki portal pronalazi na Marjanu i Kašjunima. Spoj borove šume, kamenitih padina i mora predstavlja prirodnu protutežu urbanom dijelu grada. Malo koji veliki grad na Mediteranu ima mogućnost ponuditi toliko različitih ambijenata na relativno malom prostoru. Od antičke gradske jezgre i živahnih Bačvica do prirodnih uvala podno Marjana, Split posjetiteljima omogućuje da u istom danu dožive nekoliko različitih lica Mediterana.

Od blitve i krumpira do Michelinove zvjezdice

Još jedan segment splitskog života koji je privukao pozornost američkog autora jest gastronomija. Islands svojim čitateljima predstavlja tradicionalna dalmatinska jela poput punjenih paprika, blitve s krumpirom te sipe s bobom, ali i suvremenu gastronomsku ponudu grada. U članku je posebno izdvojen splitski restoran Krug, koji je 2025. godine dobio Michelinovu zvjezdicu. Time je Split dodatno učvrstio svoju poziciju na međunarodnoj gastronomskoj karti.

Vrijednost splitske gastronomije pritom nije samo u ekskluzivnim restoranima i suvremenim kulinarskim interpretacijama. Ona počiva na dugoj tradiciji pripreme lokalnih namirnica, sezonskom povrću, ribi, maslinovu ulju i receptima koji su se prenosili unutar dalmatinskih obitelji. Brojna jela koja su nekada bila sastavni dio skromnog života težaka i ribara danas su prepoznata kao važan dio mediteranske prehrambene kulture. Upravo je očuvanje te autentičnosti jedan od najvećih potencijala splitske turističke ponude.

Amerikancima povoljniji od Floride, ali što je s domaćim stanovništvom?

Posebno zanimljiv dio američke priče odnosi se na troškove života. Pozivajući se na procjene konzultantske tvrtke Mandracchio Capital, autor navodi da bi se uz dugoročni najam i racionalno upravljanje troškovima u Splitu moglo živjeti s oko 2.000 američkih dolara mjesečno. Za usporedbu, prema podacima koje prenosi iz američkog izvora SoFi, mjesečni troškovi života na Floridi premašuju 5.000 dolara. Autor ipak upozorava na izrazitu sezonalnost hrvatskog turizma te preporučuje izbjegavanje srpnja i kolovoza onima kojima su važne prihvatljivije cijene i manje gužve.

Naravno, ono što je prihvatljivo američkom umirovljeniku ne mora nužno biti prihvatljivo stanovniku Splita s hrvatskom plaćom ili mirovinom. Visoke cijene nekretnina, nedostatak stanova za dugoročni najam i rast životnih troškova ozbiljna su pitanja za lokalnu zajednicu. Međunarodna prepoznatljivost grada zato bi trebala biti i dodatni poticaj za stvaranje uvjeta u kojima će u svim prednostima Splita moći uživati prije svega njegovi stanovnici. Kvaliteta života domaćeg čovjeka trebala bi ostati temelj na kojem se gradi dugoročno uspješan turizam.

Dodatnu priliku za promociju Dalmacije na američkom tržištu predstavlja i izravna zrakoplovna povezanost Splita i Newarka na području New Yorka. Američki United Airlines tijekom 2026. godine uspostavio je sezonsku liniju između dvaju gradova, a najavio je njezin povratak i tijekom ljeta 2027. godine. Time je Split postao dostupniji putnicima s jednog od najvećih turističkih tržišta na svijetu. Ovakvi članci u američkim medijima mogu dodatno pridonijeti zanimanju za naš dio Jadrana, osobito izvan glavne turističke sezone.

U vremenu kada se turističke destinacije diljem svijeta natječu za pozornost međunarodne publike, Split ima nešto što se ne može izgraditi preko noći niti kupiti velikim marketinškim kampanjama. Ima povijest dugu stoljećima, prepoznatljiv identitet, prirodne ljepote i način života koji je uspio sačuvati vlastiti karakter. Od Dioklecijana do današnjih američkih putopisaca, privlačnost ovoga dijela Jadrana očito ne blijedi. A ponekad nas upravo pogled izvana najbolje podsjeti na vrijednost onoga što imamo pred vlastitim očima.