Košarkaši Zaboka i Zadra danas su s početkom od 19 sati igrali utakmicu 9. kola SuperSport Premijer lige, a uvjerljivu je pobjedu odnio Zadar koji je slavio rezultatom 74:101 (16:27, 20:23, 17:24, 21:27).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Šare s 18 pogodaka, 2 skoka, 2 asistencije i 2 ukradene lopte, a potom Buljević s 15 poena, 4 skoka i 3 asistencije; Klarica s 13 poena, 6 skoka, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Vučić s 11 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenon loptom; Odgen Jr. s 10 poena, 3 skoka, 2 asistencije, 3 ukradene lopte i 1 blokom; Drežnjak s 10 poena, 2 skoka i 1 ukradenom loptom; Williams s 8 poena, 3 skoka i 2 asistencije; Mihailović sa 6 poena, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Ramljak s 4 poena, 2 skoka i 2 ukradene lopte; Mirčeta s 4 poena, 1 skokom, 2 asistencije i 1 ukradenon loptom te Bičić s 2 poena, 2 skoka i 4 asistencije.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 22. studenog protiv Cluj-Napoce u sklopu 9. kola AdmiralBet ABA lige u skupini B.