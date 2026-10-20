Zabio prvi gol za Hajduk pa dirljivom objavom otkrio kome ga je posvetio: "Obećao sam ti to, počivaj u miru"

Junak nedjeljne pobjede Hajduka nad Varaždinom, Mathieu Acapandié, emotivnom se porukom na društvenim mrežama prisjetio preminulog Sébastiena Ogera, kojemu je posvetio svoj prvi pogodak u profesionalnoj karijeri.

Nogometaš Hajduka Mathieu Acapandié bio je junak nedjeljnog susreta na Poljudu, u kojem su Bijeli svladali Varaždin rezultatom 1:0. Mladi nogometaš u 86. minuti postigao je svoj prvi pogodak u profesionalnoj karijeri, a dan nakon utakmice na Instagramu je objavio emotivnu poruku kojom je otkrio kome je posvetio taj poseban trenutak. "Prvi pogodak", napisao je Acapandié uz oznaku Hajduka i emotikone srca, a potom na francuskom jeziku dodao:

"Ovaj prvi pogodak u profesionalnoj karijeri posvećujem tebi, moj Sébastiene Ogeru. To sam si oduvijek obećavao. Počivaj u miru, nedostaješ nam", poručio je Hajdukov nogometaš uz emotikone bijelog srca i golubice.

Objava, koju je podijelio na svojem Instagram profilu, otkrila je koliko je prvi profesionalni pogodak za njega imao i osobno značenje. Acapandié pritom nije naveo dodatne pojedinosti o preminulom Sébastienu Ogeru ni njihovu odnosu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mathieu Acapandié (@acapandie22)

Pogodak u 86. minuti za velika tri boda

Podsjetimo, Hajduk je u nedjelju, 18. listopada, na Poljudu ugostio Varaždin u susretu 10. kola SuperSport HNL-a. Bila je to utakmica dviju vodećih momčadi prvenstva, a Bijeli su nakon velikih pobjeda protiv Dinama i Ajaxa željeli nastaviti pobjednički niz. Gosti su pružili snažan otpor, a Hajduk je dugo tražio put do njihove mreže. Varaždin je imao nekoliko opasnih situacija pred vratima domaćina, no odluka je pala tek u samoj završnici susreta. U 86. minuti Abdoulie Sanyang Bamba izveo je udarac iz kuta, a Mathieu Acapandié najbolje se snašao u kaznenom prostoru te udarcem glavom s približno pet metara poslao loptu u mrežu Varaždina. Bio je to pogodak vrijedan tri boda, ali i trenutak koji će mladi nogometaš zasigurno dugo pamtiti.

Hajduk zadržao vrh prvenstvene ljestvice

Pobjedom protiv Varaždina Hajduk je stigao do 22 boda i zadržao vodeće mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Susret je na Poljudu pratilo 14.882 gledatelja, a momčad Gonzala Garcije nastavila je uspješan niz nakon zahtjevnog tjedna u kojem je svladala Dinamo, Ajax i Varaždin.