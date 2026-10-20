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Zabio prvi gol za Hajduk pa dirljivom objavom otkrio kome ga je posvetio: "Obećao sam ti to, počivaj u miru"

Prvi pogodak u profesionalnoj karijeri
Hajduk-Varaždin 10 kolo SSHNL foto roko 32

Junak nedjeljne pobjede Hajduka nad Varaždinom, Mathieu Acapandié, emotivnom se porukom na društvenim mrežama prisjetio preminulog Sébastiena Ogera, kojemu je posvetio svoj prvi pogodak u profesionalnoj karijeri.

Nogometaš Hajduka Mathieu Acapandié bio je junak nedjeljnog susreta na Poljudu, u kojem su Bijeli svladali Varaždin rezultatom 1:0. Mladi nogometaš u 86. minuti postigao je svoj prvi pogodak u profesionalnoj karijeri, a dan nakon utakmice na Instagramu je objavio emotivnu poruku kojom je otkrio kome je posvetio taj poseban trenutak. "Prvi pogodak", napisao je Acapandié uz oznaku Hajduka i emotikone srca, a potom na francuskom jeziku dodao:

"Ovaj prvi pogodak u profesionalnoj karijeri posvećujem tebi, moj Sébastiene Ogeru. To sam si oduvijek obećavao. Počivaj u miru, nedostaješ nam", poručio je Hajdukov nogometaš uz emotikone bijelog srca i golubice.

Objava, koju je podijelio na svojem Instagram profilu, otkrila je koliko je prvi profesionalni pogodak za njega imao i osobno značenje. Acapandié pritom nije naveo dodatne pojedinosti o preminulom Sébastienu Ogeru ni njihovu odnosu.

 

 
 
 
 
 
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Objavu dijeli Mathieu Acapandié (@acapandie22)

Pogodak u 86. minuti za velika tri boda

Podsjetimo, Hajduk je u nedjelju, 18. listopada, na Poljudu ugostio Varaždin u susretu 10. kola SuperSport HNL-a. Bila je to utakmica dviju vodećih momčadi prvenstva, a Bijeli su nakon velikih pobjeda protiv Dinama i Ajaxa željeli nastaviti pobjednički niz. Gosti su pružili snažan otpor, a Hajduk je dugo tražio put do njihove mreže. Varaždin je imao nekoliko opasnih situacija pred vratima domaćina, no odluka je pala tek u samoj završnici susreta. U 86. minuti Abdoulie Sanyang Bamba izveo je udarac iz kuta, a Mathieu Acapandié najbolje se snašao u kaznenom prostoru te udarcem glavom s približno pet metara poslao loptu u mrežu Varaždina. Bio je to pogodak vrijedan tri boda, ali i trenutak koji će mladi nogometaš zasigurno dugo pamtiti.

Hajduk zadržao vrh prvenstvene ljestvice

Pobjedom protiv Varaždina Hajduk je stigao do 22 boda i zadržao vodeće mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Susret je na Poljudu pratilo 14.882 gledatelja, a momčad Gonzala Garcije nastavila je uspješan niz nakon zahtjevnog tjedna u kojem je svladala Dinamo, Ajax i Varaždin.

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