ZABA zatvara poslovnicu na Dobrome: Doznajemo gdje se trajno seli poslovanje

Zagrebačka banka obavijestila je klijente da od 1. srpnja privremeno seli poslovanje poslovnice Split - Dobri u poslovnicu Split - Bol, koja se nalazi u Ulici Domovinskog rata 30.

Kako su naveli u obavijesti klijentima, poslovnica Split - Bol radi od ponedjeljka do petka, od 8 do 19 sati.

Poslovnice na Dobrome više neće biti

Iako je u obavijesti navedeno da je riječ o privremenom preseljenju poslovanja, doznajemo da se Zagrebačka banka s lokacije na Dobrome trajno seli te da poslovnice Zabe na Dobrome u Splitu više neće biti. Klijentima će uplatno-isplatni bankomat biti dostupan u Splitu, u Ulici Ivana Gundulića 26A, dok je najbliži dnevno-noćni trezor u poslovnici Split - Bol, u Ulici Domovinskog rata 30.

Nova poslovnica otvara se u Mall of Splitu

Iz Zagrebačke banke najavili su i otvaranje nove poslovnice u trgovačkom centru Mall of Split. "Uskoro otvaramo novu poslovnicu Zabe u trgovačkom centru Mall of Split", stoji u obavijesti banke klijentima.

Time će poslovanje dosadašnje poslovnice Split - Dobri biti preusmjereno na drugu lokaciju, a nova adresa Zabe za dio klijenata uskoro će postati Mall of Split.