Za volanom unatoč poništenoj vozačkoj: 30-godišnjaku 1320 eura kazne

Noćas, 4.listopada iza u 1.30 sati na Pašmanu, policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije su tijekom kontrole prometa zaustavili automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 30-godišnji hrvatski državljanin.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da muškarac upravlja vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola poništena zbog ranije priklupljenih negativnih bodova.

Vozač je isključen iz prometa te je sankcioniran; izdan mu je prekršajni nalog s novčanom kaznom od 1 320 eura.