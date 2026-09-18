ZA VOLANOM TERETNOG VOZILA S 2,13 PROMILA Policija ga zaustavila u 10 ujutro kod Sinja, kazna je paprena

Policijski službenici Policijske postaje Sinj su 17. rujna 2026. godine oko 10 sati na području Karakašice zaustavili vozača teretnog vozila.

Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 2,13 g/kg. Muškarac je uhićen i nakon liječničkog pregleda smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola.

Sljedećeg dana, 18. rujna 2026. godine, uz optužni prijedlog odveden je Općinskom prekršajnom sudu u Splitu, Stalnoj službi u Sinju.

Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2.000 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima C kategorije u trajanju od tri mjeseca, nakon čega je pušten na slobodu.