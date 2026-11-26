Jedan od važnijih prometnih projekata na području Kaštela približio se odabiru izvođača, no najnoviji rezultati javne nabave pokazuju da bi njegova realizacija mogla biti skuplja od prvotnih očekivanja. Grad Kaštela zaprimio je pet ponuda za rekonstrukciju Ceste dr. Franje Tuđmana u Kaštel Sućurcu, na dionici od Krknjača do križanja koje vodi prema trgovačkom centru Emmezeta. Sve pristigle ponude premašuju procijenjenu vrijednost nabave, koja je iznosila 2,2 milijuna eura bez PDV-a.

Prema podacima iz zapisnika o otvaranju ponuda, o kojima je izvijestio Portal.hr, građevinske tvrtke za izvođenje radova traže između približno 2,4 i 2,6 milijuna eura bez PDV-a. Postupak javne nabave zajednički provode Grad Kaštela i splitski Vodovod i kanalizacija, budući da će se istodobno s obnovom prometnice izvoditi i zahvati na vodovodnoj infrastrukturi.

Cesta će se rekonstruirati gotovo od temelja

Projektom je obuhvaćena potpuna rekonstrukcija približno 650 metara prometnice, dok će se na dodatnih 170 metara obnovljeni dio ceste povezati s postojećim kolnikom. Predviđeno je uklanjanje dotrajalog kolnika i izgradnja novog s dvjema prometnim trakama ukupne širine 6,5 metara. Uredit će se i nogostupi, a pješački prijelazi prilagodit će se osobama smanjene pokretljivosti. Dio zahvata odnosi se i na sanaciju kolnika na križanju prema trgovačkom centru Emmezeta.

Na pojedinim dijelovima prometnice izgradit će se potporni zidovi obloženi kamenom, uz postavljanje zaštitnih ograda. Uređenjem pješačkih površina nastoje se poboljšati uvjeti za kretanje stanovnika uz cestu koja ima važnu ulogu u lokalnom prometnom povezivanju istočnog dijela Kaštela.

Ispod prometnice zamijenit će se stotine metara cijevi

Uz građevinske radove na samoj cesti predviđena je izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda, uključujući kanale, slivnike i odvod prema moru. Istodobno će se zamijeniti 643 metra postojećeg vodovodnog cjevovoda promjera 300 milimetara, a planirana je i ugradnja četiriju hidranata za potrebe protupožarne zaštite.

Zajedničkim izvođenjem prometnih i vodno-komunalnih radova nastoji se izbjeći naknadno raskopavanje obnovljene prometnice. Upravo zbog toga u postupku nabave sudjeluju i Grad Kaštela i Vodovod i kanalizacija Split, koji će s odabranim izvođačem sklopiti ugovor.

Za posao zainteresirano pet građevinskih tvrtki

Ponude su dostavile tvrtke Cestar, Građevno Zec, Gradina-mont, Strabag i Kavelj. Najniža pristigla ponuda približno je devet posto viša od procjene, dok najskuplja tu vrijednost premašuje za oko 18 posto. Pri odabiru izvođača najveću će ulogu imati cijena, kojoj je dodijeljeno 90 posto bodova, dok se preostalih deset posto odnosi na jamstveni rok.

Odabrani izvođač imat će 18 mjeseci od uvođenja u posao za završetak građevinskih radova, dok je za cjelokupan postupak do primopredaje predviđeno 20 mjeseci. Pred naručiteljima je sada pregled pristiglih ponuda, nakon kojeg će biti poznato hoće li prihvatiti neku od njih. Datum početka radova još nije utvrđen.