Za Veliku Gospu besplatno parkiranje u Sinju: Uvodi se posebna regulacija, pauk će uklanjati nepropisno parkirana vozila

Građani, hodočasnici i svi posjetitelji Sinja 14. i 15. kolovoza moći će besplatno parkirati na svim gradskim parkiralištima. Odluku je, povodom Gospinog žežena i blagdana Velike Gospe, donio gradonačelnik Sinja Miro Bulj, objavili su iz Grada Sinja. Odluku o besplatnom parkiranju provodit će gradska tvrtka KAMIČAK d.o.o., koja upravlja parkiralištima na području Sinja.

Otvaraju se i izvanredna parkirališta

Zbog velikog broja gostiju i hodočasnika koji se tradicionalno očekuju u Sinju, u funkciji će biti i dodatna, izvanredna parkirališta. Vozila će se moći ostaviti u dvorištu Osnovne škole Ivana Lovrića, dvorištu Franjevačke klasične gimnazije te na prostoru Staroga Pazara. Istodobno, 14. i 15. kolovoza na snazi će biti posebna regulacija prometa, a iz Grada upozoravaju vozače da vode računa o privremenim zabranama.

Za vrijeme procesije potpuna zabrana parkiranja i zaustavljanja

Posebno stroga regulacija bit će na snazi na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, tijekom tradicionalne procesije ulicama Sinja. Na dijelu prometnica bit će uvedena potpuna zabrana parkiranja i zaustavljanja. Zabrana će se odnositi na Glavičku i Matića ulicu, Splitsku ulicu do početka Alkarskog trkališta, Alkarsko trkalište te prometnicu od vrha Alkarskog trkališta prema Kvartirima. Obuhvatit će i Kvartire te Ulicu Andrije Kačića Miošića prema zgradi Palacina i dionicu od Palacina prema Pijaci.

Na navedenim dionicama bit će uspostavljeni punktovi na kojima će redari i policijski službenici provoditi zabranu parkiranja, zaustavljanja i prometovanja.

Pauk će uklanjati vozila koja ometaju promet

Iz Grada Sinja upozoravaju kako će KAMIČAK d.o.o. tijekom posebne regulacije specijalnim vozilom, odnosno pauk-službom, uklanjati sva nepropisno parkirana vozila koja budu ometala odvijanje prometa. Uklonjena vozila bit će premještena na parkiralište ispred Vojarne 126. brigade HV-a u Sinju i/ili na prostor Staroga Pazara.

Iz Grada su pozvali sugrađane i goste na razumijevanje te ih zamolili da tijekom procesije vozila ne ostavljaju na prometnicama obuhvaćenima zabranom kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje prometa i prolazak procesije.