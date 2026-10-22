Za većinu je izlazak iz kuće rutina, za slijepe osobe često prepreka: "Inkluzija počinje slušanjem"

Nepropisno parkirani automobili na taktilnim trakama, nepristupačni javni prostori i nedostatak odgovarajuće infrastrukture samo su neke od prepreka s kojima se slijepe i slabovidne osobe svakodnevno susreću. Dok većina građana može spontano odlučiti otići u grad, na putovanje ili druženje, osobe s invaliditetom često moraju unaprijed planirati svaki korak. Na ovaj problem upozorava se u okviru Erasmus+ projekta VOICES EU, koji se bavi jačanjem prava, sudjelovanja i samostalnosti osoba s invaliditetom. Poseban naglasak stavljen je na važnost uključivanja osoba s invaliditetom u donošenje odluka koje izravno utječu na njihovu svakodnevicu.

O izazovima pristupačnosti i stvarne inkluzije u intervjuu za projekt govorila je Willeke van Staalduinen, stručnjakinja za inkluzivno okruženje i dugogodišnja savjetnica u nizozemskoj javnoj politici. "Pristupačnost nije samo fizički pristup. Riječ je i o slobodi, neovisnosti i jednakim mogućnostima", poručila je.

Prepreke koje mnogi građani ni ne primjećuju

Na splitskom području slijepe i slabovidne osobe suočavaju se s nizom svakodnevnih izazova. Vozila parkirana na taktilnim trakama, njihov nedostatak na pojedinim lokacijama te neprilagođeni javni prostori mogu znatno otežati samostalno kretanje.

Dok je za većinu ljudi odlazak u trgovinu, šetnju ili na druženje jednostavna svakodnevna aktivnost, za osobe s oštećenjem vida takvi izlasci mogu zahtijevati dodatnu organizaciju i provjeru pristupačnosti.

Willeke van Staalduinen naglašava kako se takve prepreke ne smiju rješavati tek nakon što se pojave problemi, nego pristupačnost mora biti sastavni dio planiranja javnih prostora i usluga. "Pristupačnost se mora razmatrati od početka, a ne dodavati kasnije", istaknula je. Njezino profesionalno iskustvo povezano je i s osobnim životom. Brine se o ocu koji koristi invalidska kolica te pruža podršku suprugu koji živi s Parkinsonovom bolešću, zbog čega iz prve ruke poznaje izazove s kojima se suočavaju osobe smanjene pokretljivosti i njihove obitelji.

Tko odlučuje što je osobama s invaliditetom potrebno?

Jedna od ključnih poruka intervjua odnosi se na pitanje sudjelovanja osoba s invaliditetom u donošenju odluka.

Prema riječima Willeke van Staalduinen, javne usluge, prometna infrastruktura i digitalna rješenja često se oblikuju prema potrebama zamišljenog "prosječnog korisnika", pri čemu se zanemaruju različite mogućnosti i potrebe građana. Takav pristup može dovesti do situacija u kojima se od osoba s invaliditetom očekuje da se prilagođavaju postojećim sustavima, umjesto da sustavi budu prilagođeni njima. "Tehnologiju treba prilagoditi potrebama i sposobnostima ljudi, a ne očekivati da se ljudi prilagođavaju tehnologiji", naglasila je.

Posebno ističe važnost uključivanja slijepih i slabovidnih osoba u planiranje javnog prijevoza, gradskih prostora i drugih usluga koje svakodnevno koriste. "Pristupačnost nije nešto što odlučujemo za druge ljude; razvijamo je zajedno s njima", poručila je.

Promjene počinju u lokalnoj zajednici

Prema njezinu mišljenju, stvarne promjene često započinju upravo na lokalnoj razini, u gradovima, ustanovama i udrugama u kojima građani mogu izravno komunicirati s donositeljima odluka. U tom procesu posebno je važno iskustvo samih osoba s invaliditetom, koje najbolje mogu ukazati na konkretne prepreke i predložiti odgovarajuća rješenja. "Ljudi s invaliditetom često su najučinkovitiji zagovaratelji promjena. Donositelji odluka najsnažnije reagiraju kada ljudi dijele vlastita iskustva", istaknula je.

Upravo takav pristup promiče projekt VOICES EU, čiji je cilj osnažiti osobe s invaliditetom da aktivno sudjeluju u društvenom životu, zastupaju svoja prava i pokreću kampanje kojima će upozoravati na probleme s kojima se susreću. Projekt je usmjeren i na razvoj njihovih liderskih sposobnosti te povećanje utjecaja na odluke koje oblikuju život u lokalnim zajednicama.

"Inkluzija počinje slušanjem"

Poruka projekta posebno je važna i za Split, gdje pitanje pristupačnosti javnih površina i sigurnog kretanja slijepih i slabovidnih osoba ostaje važna tema svakodnevnog života. Umjesto donošenja odluka bez sudjelovanja onih na koje se odnose, naglašava se potreba za otvorenim dijalogom i zajedničkim pronalaženjem rješenja.

"Inkluzija počinje slušanjem", zaključila je Willeke van Staalduinen.

Cijeli intervju dostupan je na službenoj stranici projekta VOICES EU. Riječ je o Erasmus+ projektu usmjerenom na jačanje samozastupanja, sudjelovanja i liderstva osoba s invaliditetom u Europi, a informacije o ovoj temi dostavila je Županijska udruga slijepih Split, čiji je predsjednik Ivan Tokić.