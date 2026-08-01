Za sve koji vraćaju ambalažu pića stiže velika promjena: Proizvođači i trgovci nisu sretni

Hrvatski sustav povratne naknade od 1. siječnja 2027. bit će znatno proširen. Osim PET boca, limenki i staklene ambalaže, obuhvatit će i višeslojnu kartonsku ambalažu poput tetrapaka za mlijeko i sokove.

U sustav će ući i plastična ambalaža koja nije izrađena od PET-a, primjerice HDPE ambalaža, kao i pakiranja pića manja od dva decilitra, koja su dosad bila izuzeta.

Kako piše Dubrovački dnevnik, kupci će pri kupnji proizvoda u takvoj ambalaži plaćati povratnu naknadu od deset centi po komadu. Taj iznos nije nužno dio osnovne cijene proizvoda jer ga građani mogu dobiti natrag nakon predaje prazne i pravilno označene ambalaže.

Proizvođači i trgovci traže odgodu

Dok dio građana promjene vidi kao važan korak prema boljem odvajanju otpada, proizvođači i trgovci upozoravaju na troškove i nedovoljno pripremljenu infrastrukturu za prihvat novih vrsta ambalaže. Zbog toga traže odgodu početka primjene.

Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručuju da je rok poznat već dulje vrijeme te da su svi uključeni imali dovoljno vremena za prilagodbu.

Prema procjenama koje su se pojavile u javnosti, proširenjem sustava godišnje bi moglo biti obuhvaćeno oko 400 milijuna dodatnih ambalažnih jedinica. Promjene su dio usklađivanja hrvatskog sustava gospodarenja ambalažnim otpadom s europskim pravilima i ciljevima Zelenog plana.