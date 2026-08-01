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Za sve koji vraćaju ambalažu pića stiže velika promjena: Proizvođači i trgovci nisu sretni

Hrvatski sustav povratne naknade od početka 2027. godine doživljava najveću transformaciju dosad

Hrvatski sustav povratne naknade od 1. siječnja 2027. bit će znatno proširen. Osim PET boca, limenki i staklene ambalaže, obuhvatit će i višeslojnu kartonsku ambalažu poput tetrapaka za mlijeko i sokove.

U sustav će ući i plastična ambalaža koja nije izrađena od PET-a, primjerice HDPE ambalaža, kao i pakiranja pića manja od dva decilitra, koja su dosad bila izuzeta.

Kako piše Dubrovački dnevnik, kupci će pri kupnji proizvoda u takvoj ambalaži plaćati povratnu naknadu od deset centi po komadu. Taj iznos nije nužno dio osnovne cijene proizvoda jer ga građani mogu dobiti natrag nakon predaje prazne i pravilno označene ambalaže.

Proizvođači i trgovci traže odgodu

Dok dio građana promjene vidi kao važan korak prema boljem odvajanju otpada, proizvođači i trgovci upozoravaju na troškove i nedovoljno pripremljenu infrastrukturu za prihvat novih vrsta ambalaže. Zbog toga traže odgodu početka primjene.

Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije poručuju da je rok poznat već dulje vrijeme te da su svi uključeni imali dovoljno vremena za prilagodbu.

Prema procjenama koje su se pojavile u javnosti, proširenjem sustava godišnje bi moglo biti obuhvaćeno oko 400 milijuna dodatnih ambalažnih jedinica. Promjene su dio usklađivanja hrvatskog sustava gospodarenja ambalažnim otpadom s europskim pravilima i ciljevima Zelenog plana.

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