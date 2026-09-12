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Za susret s Njemačkom u Davis Cupu Ivan Dodig pozvao Mateja Dodiga i Milija Poljička

U Halleu će u 19. i 20. rujna igrati protiv Njemačke, a pobjednik će izboriti odlazak na završni turnir u Bolognu
x Hrvatska pobijedila Dansku Davis cup HRV-DEN 20260207

Još je samo tjedan dana ostao do novog nastupa hrvatskih tenisača u Davis Cupu! U Halleu će u 19. i 20. rujna igrati protiv Njemačke, a pobjednik će izboriti odlazak na završni turnir u Bolognu, koji je na rasporedu u studenom. 

Izbornik Ivan Dodig kompletirao je sastav, pa će za našu reprezentaciju biti prijavljeni  Dino Prižmić, Matej Dodig, Mili Poljičak, Mate Pavić i Nikola Mektić. U odnosu na prvu  nominaciju nema ozlijeđenog Marina Čilića, a naknadno su prijavljeni Dodig i Poljičak,  koji će konkurirati za pojedinačne mečeve. Dodig će danas igrati u polufinalu ATP  Challengera u Genovi, a na istom turniru, također danas, Poljičak će pokušati osvojiti  naslov u paru. 

Igrat će se na tvrdoj podlozi u heristo-areni. Prvog dana, u subotu 19. rujna, na rasporedu  su dva pojedinačna meča (početak je u 14 sati), a drugog dana (početak u 12 sati) igrat će  se meč parova, te slijede dva pojedinačna meča. 

Izbornik njemačke reprezentacije Michael Kohlmann u postavu je uvrstio jednog od  najboljih tenisača svijeta Alexandera Zvereva, koji je na US Openu u New Yorku izborio  nastup u finalu, u kojem će u nedjelju igrati protiv Amerikanca Bena Sheltona. Uz njega  tu je Yannick Hanfmann, a u meču parova nastupit će Kevin Krawietz i Tim Pütz, koje u  subotu čeka finale US Opena.

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