Za susret s Njemačkom u Davis Cupu Ivan Dodig pozvao Mateja Dodiga i Milija Poljička

Još je samo tjedan dana ostao do novog nastupa hrvatskih tenisača u Davis Cupu! U Halleu će u 19. i 20. rujna igrati protiv Njemačke, a pobjednik će izboriti odlazak na završni turnir u Bolognu, koji je na rasporedu u studenom.

Izbornik Ivan Dodig kompletirao je sastav, pa će za našu reprezentaciju biti prijavljeni Dino Prižmić, Matej Dodig, Mili Poljičak, Mate Pavić i Nikola Mektić. U odnosu na prvu nominaciju nema ozlijeđenog Marina Čilića, a naknadno su prijavljeni Dodig i Poljičak, koji će konkurirati za pojedinačne mečeve. Dodig će danas igrati u polufinalu ATP Challengera u Genovi, a na istom turniru, također danas, Poljičak će pokušati osvojiti naslov u paru.

Igrat će se na tvrdoj podlozi u heristo-areni. Prvog dana, u subotu 19. rujna, na rasporedu su dva pojedinačna meča (početak je u 14 sati), a drugog dana (početak u 12 sati) igrat će se meč parova, te slijede dva pojedinačna meča.

Izbornik njemačke reprezentacije Michael Kohlmann u postavu je uvrstio jednog od najboljih tenisača svijeta Alexandera Zvereva, koji je na US Openu u New Yorku izborio nastup u finalu, u kojem će u nedjelju igrati protiv Amerikanca Bena Sheltona. Uz njega tu je Yannick Hanfmann, a u meču parova nastupit će Kevin Krawietz i Tim Pütz, koje u subotu čeka finale US Opena.