Za Split krenuo tegljač koji će odvesti Moby Drea iz hrvatskih teritorijalnih voda

Protug 75

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta na Facebooku je objavio kako je za Moby Dreu, brod koji mjesecima stoji usidren u splitskoj luci, pokrenut postupak tegljenja iz hrvatskih teritorijalnih voda.

"Za Split je krenuo Protug 75, tegljač koji će otegliti brod Moby Drea iz hrvatskih teritorijalnih voda! U srijedu nas očekuje tematska sjednica Gradskog vijeća na kojoj ćemo zajednički donijeti prijedlog o budućnosti brodogradnje i upravljanju prostorom Brodosplita, koji će biti upućen predsjedniku Vlade i nadležnim ministarstvima", poručio je Šuta.

