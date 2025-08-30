Za Split krenuo tegljač koji će odvesti Moby Drea iz hrvatskih teritorijalnih voda

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta na Facebooku je objavio kako je za Moby Dreu, brod koji mjesecima stoji usidren u splitskoj luci, pokrenut postupak tegljenja iz hrvatskih teritorijalnih voda.

"Za Split je krenuo Protug 75, tegljač koji će otegliti brod Moby Drea iz hrvatskih teritorijalnih voda! U srijedu nas očekuje tematska sjednica Gradskog vijeća na kojoj ćemo zajednički donijeti prijedlog o budućnosti brodogradnje i upravljanju prostorom Brodosplita, koji će biti upućen predsjedniku Vlade i nadležnim ministarstvima", poručio je Šuta.