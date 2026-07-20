Za razvoj šest luka Šibensko-kninske županije osigurano gotovo 269 tisuća eura

U prostorijama Šibensko-kninske županije danas je potpisan ugovor o zajedničkom financiranju za 2026. godinu između župana Paška Rakića i ravnateljice Lučke uprave Šibensko-kninske županije Jadranke Fržop. Ugovorom je osigurano 268.662,50 eura za izradu projektne dokumentacije za niz lučkih projekata diljem županije.

Ugovorom su osigurana sredstava za izradu projektne dokumentacije za Gradsku luku Šibenik – lučki bazen u uvali Vrnaža (22.250,00 eura), Gradsku luku Šibenik - lučki bazen Dolac (48.625,00 eura), luku Pirovac (43.287,50 eura), komunalni dio luke Prvić Šepurine (11.125,00 eura), luku Skradin (23.375,00 eura) te luku Tisno (120.000,00 eura).

– Nastavljamo s ulaganjima u razvoj lučke infrastrukture diljem Šibensko-kninske županije, od Šibenika, Skradina, Pirovca i Prvić Šepurine do Tisnog. Danas smo potpisali ugovor o zajedničkom financiranju šest projekata ukupne vrijednosti od skoro 269 tisuća eura, čime dodatno stvaramo preduvjete za ravnomjeran razvoj naših obalnih i otočnih sredina. Kvalitetno uređene i sigurne luke ključne su za bolju povezanost otoka i priobalja, povećanje sigurnosti pomorskog prometa te unaprjeđenje svakodnevnih uvjeta života za lokalno stanovništvo, ribare i nautičare. Osim toga, ulaganja u lučku infrastrukturu potiču daljnji gospodarski i turistički razvoj naše županije – kazao je župan Paško Rakić te dodao da je Šibensko-kninska županija već početkom godine osigurala 164.837,80 eura za nastavak radova na izgradnji luke Bilice te dodatnih 55.687,50 eura za postavljanje plutajućih pontona i sidrenog sustava u Srimi.

Do kraja godine za nove projekte i razvojne potrebe luka na području županije na raspolaganju ostaje još 175.812,20 eura, a taj bi iznos mogao biti i veći, ovisno o ostvarenju prihoda posebne namjene.

Ravnateljica Lučke uprave Šibensko-kninske županije Jadranka Fržop zahvalila je Šibensko-kninskoj županiji i županu Pašku Rakiću na kontinuiranoj potpori razvoju lučke infrastrukture te provedbi brojnih projekata na lučkom području.

– Županija je naš važan partner u realizaciji svih projekata koje provodimo, od velikih infrastrukturnih zahvata do sanacije i uređenja lučkih područja. Potpora se ponajprije odnosi na financiranje izrade projektne dokumentacije, glavnih i izvedbenih projekata te drugih pripremnih aktivnosti, čime stvaramo preduvjete za daljnji razvoj i otvaramo novo poglavlje u uređenju naših lučkih područja – kazala je ravnateljica Fržop.