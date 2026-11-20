Jedan od prometno važnijih ulaza u Vodice, posebno opterećen tijekom turističke sezone, trebao bi dobiti novu javnu rasvjetu. Hrvatske ceste pokrenule su postupak javne nabave za zahvat na raskrižju državne ceste D8 i vodičke obilaznice, a procijenjena vrijednost radova iznosi 400.000 eura bez PDV-a, odnosno pola milijuna eura s uključenim porezom. Riječ je o prometnom rješenju na koje se već dulje upozorava zbog nepovoljne vidljivosti, osobito tijekom noći i za vrijeme loših vremenskih uvjeta.

Pitanje sigurnosti istočnog ulaza u Vodice nedavno je otvoreno i na sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, kada je vijećnik Gordan Fržop upozorio na stanje raskrižja na području kod Hacijende. Prema njegovim riječima, riječ je o ulazu koji zbog svojeg prometnog značenja zahtijeva kvalitetnije osvjetljenje i sigurnije uvjete za vozače. Problem je posebno izražen tijekom zimskih mjeseci, kada su dani kraći, a kiša i smanjena vidljivost dodatno otežavaju procjenu prometne situacije.

Sigurnost na raskrižju posebno je važna tijekom kiše

Raskrižja na državnim cestama imaju veliku važnost za lokalni i tranzitni promet, a u slučaju Vodica dodatno su opterećena turističkim prometom koji se tijekom ljeta znatno povećava. Nedovoljna osvijetljenost može otežavati uočavanje prometnih znakova, drugih vozila i pješaka, osobito u trenucima kada su kolnici mokri, a svjetla vozila stvaraju dodatne odsjaje. Upravo zato ulaganje u kvalitetnu rasvjetu ima važnu sigurnosnu funkciju i ne može se promatrati samo kao komunalno poboljšanje.

Na sjednici Županijske skupštine o nadležnosti za ovaj zahvat govorio je i ravnatelj Županijske uprave za ceste Ante Parat, koji je pojasnio da je realizacija projekta u nadležnosti Hrvatskih cesta. Tehnička dokumentacija bila je pripremljena, ali se tijekom planiranja otvorilo pitanje načina napajanja buduće rasvjete, što je zahtijevalo dodatno prilagođavanje projekta.

Prvotno se razmišljalo o solarnoj rasvjeti

Posebno je zanimljivo da se u početnoj fazi razmatrala mogućnost postavljanja rasvjete sa solarnim napajanjem. Takvo rješenje u pojedinim slučajevima omogućuje jednostavniju instalaciju i manju ovisnost o postojećoj elektroenergetskoj infrastrukturi, no njegova primjena ovisi o tehničkim uvjetima i pouzdanosti rada na konkretnoj lokaciji. U ovom slučaju projekt je u međuvremenu izmijenjen, pa je predviđeno priključenje rasvjete na klasičnu elektroenergetsku mrežu.

Raspisivanjem javne nabave Hrvatske ceste sada su napravile konkretan korak prema realizaciji zahvata. Procijenjena vrijednost iznosi 400 tisuća eura bez PDV-a, ali konačna ugovorena cijena bit će poznata tek nakon završetka postupka i odabira izvođača. Za građane Vodica važno je i da buduća rasvjeta bude izvedena tako da osigura dobru preglednost prometnih površina, bez nepotrebnog zasljepljivanja vozača.

Radovi planirani za travanj, završetak u 50 dana

Prema dostupnoj dokumentaciji, rok za dostavu ponuda istječe 10. prosinca 2026. godine u 10 sati, dok je kao okvirni početak izvršenja ugovora naveden 26. travnja 2027. godine. Odabrani izvođač trebao bi završiti ugovorene radove u roku od 50 dana, što znači da bi, ako postupak prođe prema planu, nova rasvjeta mogla biti postavljena prije glavnog dijela sljedeće turističke sezone.

Ipak, navedeni datum zasad je planiran, a ne potvrđen početak gradnje. Prije izvođenja radova potrebno je završiti javnu nabavu i ugovoriti posao, nakon čega će biti jasnije hoće li se zahvat odvijati bez prometnih ograničenja ili će biti potrebna privremena regulacija. Za vozače koji svakodnevno koriste ovaj ulaz u Vodice najvažnije je da projekt konačno prijeđe u fazu realizacije, jer bi kvalitetnije osvijetljeno raskrižje trebalo znatno poboljšati sigurnost prometovanja.