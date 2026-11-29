U vremenu kada se brojna hrvatska mjesta suočavaju s padom broja stanovnika, starenjem populacije i odlaskom mladih obitelji, Grad Dubrovnik priprema značajno povećanje financijskih potpora roditeljima novorođene djece. O izmjenama postojeće gradske odluke raspravljat će se na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za četvrtak, 3. prosinca. Predloženo je gotovo dvostruko povećanje naknade za prvo dijete, dok bi iznosi za drugo i treće dijete porasli i više nego dvostruko. Posebne pogodnosti predviđene su za stanovnike povijesne gradske jezgre, Elafitskih otoka i manjih naselja u dubrovačkom zaleđu.

Za treće dijete povećanje od čak 126 posto

Prema prijedlogu gradske odluke, jednokratna naknada za prvo novorođeno dijete iznosila bi 650 eura, što predstavlja povećanje od 95,9 posto u odnosu na dosadašnji iznos. Za drugo dijete roditeljima bi pripalo 1.000 eura, odnosno 115,3 posto više nego prije. Najveće povećanje među prve tri kategorije odnosi se na treće dijete, za koje se predlaže jednokratni dar od 1.500 eura, što je povećanje od čak 126 posto. Za svako sljedeće dijete iznos jednokratne potpore povećavao bi se za dodatnih 650 eura.

Takvo povećanje moglo bi pomoći obiteljima u podmirivanju dijela troškova koji nastaju neposredno prije i nakon rođenja djeteta. Nabava opreme za novorođenče, dječjih kolica, krevetića, odjeće i drugih potrepština može predstavljati znatan izdatak, posebno roditeljima koji prvi put dobivaju dijete. Kod obitelji s više djece financijski izazovi često se dodatno povećavaju zbog potrebe za većim stambenim prostorom i većih svakodnevnih troškova. Jednokratni dar ne može dugoročno pokriti sve takve potrebe, ali predstavlja izravnu financijsku pomoć u osjetljivom razdoblju obiteljskog života.

Posebne potpore za stanovnike povijesne jezgre i otoka

Dubrovački prijedlog izdvaja se i po tome što prepoznaje različite demografske izazove unutar područja istoga grada. Za roditelje koji ispunjavaju propisane uvjete i imaju prebivalište na određenim područjima predviđena je uvećana naknada od 1.800 eura, što predstavlja povećanje od 35,6 posto u odnosu na dosadašnji iznos. Mjera obuhvaća stanovnike povijesne jezgre Dubrovnika, ali i otoka Koločepa, Lopuda i Šipana. Uključena su i brojna manja naselja u dubrovačkom zaleđu.

Među naseljima za koja je predviđen uvećani dar nalaze se Dubravica, Gromača, Kliševo, Ljubač, Mravinjac, Mrčevo, Osojnik, Šumet, Knežica, Čajkovica i Petrovo Selo. Takav teritorijalno usmjeren pristup demografskoj politici posebno je zanimljiv zbog velikih razlika između turistički najatraktivnijih područja i manjih naselja suočenih s drugim oblicima razvojnih poteškoća. Dok povijesna jezgra može biti izložena smanjenju broja stalnih stanovnika uslijed intenzivnog turizma, život na otocima često podrazumijeva dodatne troškove i ovisnost o prometnoj povezanosti. U manjim naseljima problem mogu predstavljati udaljenost javnih usluga, ograničene mogućnosti zapošljavanja i odlazak mladih.

Za treće i svako sljedeće dijete još i višegodišnja naknada

Osim povećanja jednokratnih darova, Grad predlaže povećanje ukupne naknade za treće i svako sljedeće dijete na 4.800 eura. Riječ je o višegodišnjoj potpori koja bi se isplaćivala u jednakim godišnjim obrocima do navršene sedme godine života djeteta. Predloženi ukupni iznos za 7,6 posto je veći od dosadašnjeg, a povećanje bi obuhvatilo i postojeće korisnike kojima pravo na godišnju naknadu još traje. Njima bi se novi iznosi primjenjivali na obroke koji dospijevaju nakon stupanja izmjena na snagu.

Takav model razlikuje se od klasičnih jednokratnih demografskih mjera jer obiteljima pruža financijsku potporu tijekom duljeg razdoblja. Troškovi roditeljstva ne prestaju nakon prvih mjeseci života djeteta, nego se s vremenom mijenjaju i uključuju prehranu, odjeću, prijevoz, vrtić i brojne druge potrebe. Višegodišnja naknada omogućuje barem djelomično predvidiv priljev sredstava tijekom ranog djetinjstva. Stvarni učinak mjere ipak će ovisiti o ukupnim životnim troškovima i dostupnosti drugih oblika potpore obiteljima.

Novi iznosi mogli bi se primjenjivati od 1. siječnja

Prijedlog izmjena odluke bio je na javnom savjetovanju do 9. studenoga, a sada ulazi u završnu fazu odlučivanja pred gradskim vijećnicima. Ako odluka bude usvojena na sjednici 3. prosinca, povećani iznosi trebali bi se primjenjivati od 1. siječnja 2027. godine. Predviđeno je i da se određeni postupci započeti prije stupanja izmjena na snagu dovrše prema novim pravilima. Do donošenja konačne odluke navedene iznose treba promatrati kao prijedlog, a ne kao već ostvarivo pravo roditelja.

Dubrovačke mjere posebno su zanimljive u kontekstu rasprava o budućnosti dalmatinskih otoka i povijesnih gradskih jezgri. Financijski poticaji za novorođenčad mogu biti važan dio demografske politike, ali njihova učinkovitost ovisi i o dostupnosti stanovanja, vrtića, škola, zdravstvenih usluga i stabilnih radnih mjesta. Povezivanje naknada za djecu s mjerama pomoći podstanarima, koje se također nalaze na dnevnom redu predstojeće sjednice Gradskog vijeća, pokazuje pokušaj istodobnog djelovanja na više područja. Koliko će takve politike pridonijeti ostanku mladih obitelji u Dubrovniku, moći će se procijeniti tek tijekom sljedećih godina.