Za njom tragala cijela Europa, a pronašli je u Šibeniku: Policija uhitila 37-godišnju damu

Šibenska policija uhitila je 37-godišnju državljanku Češke za kojom su bila raspisana dva europska uhidbena naloga. Ženu traže češke pravosudne vlasti zbog sumnje na počinjenje dvaju kaznenih djela, među kojima je i ono povezano sa zlouporabom droga.

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave šibensko-kninske u petak, 6. studenoga, na području Šibenika uhitili su 37-godišnju češku državljanku.

Kako je izvijestila policija, za njom su bila raspisana čak dva europska uhidbena naloga, koja je izdao sud u Češkoj radi vođenja kaznenih postupaka.

Traže je zbog dvaju kaznenih djela

Prema informacijama policije, 37-godišnjakinja je osumnjičena za kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari, kao i za kazneno djelo iz područja zlouporabe droga.

Detalji kaznenih djela koja joj se stavljaju na teret nisu objavljeni.

Predana pritvorskom nadzorniku

Nakon uhićenja policijski službenici proveli su potrebne postupke u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku.

Po završetku policijskog postupanja 37-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku.

O njezinu daljnjem pravosudnom statusu odlučivat će nadležna tijela.