Za njegova mandata Split je dobio fontanu u Đardinu i prvi Meštrovićev javni spomenik: Grob mu je uništen na Sustipanu

Povjesničar dr. sc. Marijan Čipčić, autor brojnih izložbenih i publicističkih projekata, nekadašnji kustos Muzeja grada Splita i predsjednik Društva prijatelja kulturne baštine Splita, autor je izložbe i kataloga Splitski gradonačelnici (1882.–1918.): život i uspomene. Hrvatsko muzejsko društvo dodijelilo je 2020. godine ovom katalogu nagradu za najbolji izdavački projekt. Muzej grada Splita time je prvi put osvojio ovu prestižnu strukovnu nagradu, svojevrsni „muzejski Oscar“. U ovom serijalu donosimo biografije splitskih gradonačelnika koji su svojim djelovanjem trajno zadužili grad, popraćene ilustracijama predmeta predstavljenih na izložbi i stručno obrađenih u katalogu.

Od težačke obitelji u Velom Varošu do Hrvatskog i Dalmatinskog sabora

Vinko Milić rođen je 25. ožujka 1833. godine u težačkoj obitelji u Velom Varošu. Nakon završene Klasične gimnazije u Splitu studirao je pravo u Padovi i Grazu, a po povratku u Split 1857. godine započeo je karijeru u sudskoj službi. Službovao je u Stonu, Vrgorcu i Rijeci, gdje se sprijateljio s dr. Antom Starčevićem. Uz pravničku karijeru aktivno se uključio u politički život te je bio zastupnik u Hrvatskom saboru, a 1895. godine izabran je i u Dalmatinski sabor.

Uz Trumbića i Supila postao jedan od protagonista politike „novog kursa“

Čipčić navodi kako je Milić na pragu novog stoljeća, polazeći iz svoje pravničke perspektive, tražio rješenje dalmatinskoga državnopravnog pitanja. To ga je približilo dalmatinskim pravaškim prvacima Anti Trumbiću i Franu Supilu, uz koje je postao jedan od glavnih protagonista politike „novog kursa“. Cilj te politike bio je okupiti različite političke čimbenike u Dalmatinskom saboru, uključujući srpske i talijanske predstavnike, kao i političke snage u Banskoj Hrvatskoj i Slavoniji te mađarske liberale, kako bi se zajednički suprotstavili Beču i sve izraženijem germanskom imperijalizmu.

Unaprjeđenje vodoopskrbe i fontana u splitskom Đardinu

Milić je dužnost splitskog načelnika obnašao od 1899. do 1905. godine, a njegov je mandat obilježilo rješavanje važnih komunalnih pitanja. Posebnu je pozornost posvetio unaprjeđenju vodoopskrbe i uređenju javnih česmi, a njegova se uprava bavila i pitanjima gradske plinare i bolnice. Za njegova je mandata, 1900. godine, u Strossmayerovu parku, splitskom Đardinu, postavljena fontana izrađena u klesarskoj radionici Pavla Bilinića.

Za njegova mandata postavljen je prvi javni spomenik mladog Ivana Meštrovića

Zaslužan je i za obnovu inicijative za izgradnju Hrvatskog doma, zamišljenog kao sjedište splitskih kulturnih društava, kao i za postavljanje spomenika Luki Botiću na Prokurativama. Bio je to prvi realizirani javni spomenik tada mladog, dvadesetdvogodišnjeg kipara Ivana Meštrovića. Kao pravnik posebno se angažirao na rješavanju vlasničkih pitanja vezanih uz Dioklecijanovu palaču, a sve do smrti ostao je aktivan u društvenom i političkom životu Splita, Dalmacije i Hrvatske.

Posljednje počivalište na Sustipanu uništeno 1961. godine

Umro je 22. travnja 1910. godine, a pokopan je uz velike počasti i sudjelovanje brojnih Splićana na groblju Sustipan.

Njegova grobnica je uništena tijekom rušenja sustipanskog groblja 1961. godine, stoga nažalost danas nije sačuvano mjesto njegova posljednjeg počivališta.

Splićani ga nisu zaboravili: Po njemu je nazvana ulica u Varošu

O velikom ugledu koji je Vinko Milić uživao u gradskim i intelektualnim krugovima svjedoči i tekst kojim se od njega oprostilo uredništvo humoristično-satiričkog lista Duje Balavac. U njemu se, između ostaloga, navodi: „Čisti narodni elemenat, zbor domaćih intelektualaca, cvijet neodvisnog sudstva... ljubitelji svega što je lijepo i plemenito, narodno i slobodno... svi izgubiše odlična predstavnika“. O poštovanju koje je uživao među svojim sugrađanima svjedoči i činjenica da je nedugo nakon smrti po njemu nazvana ulica u Varošu, u produžetku Križeve ulice.