Za mnoga jela konzervirane rajčice bolji su izbor od svježih: Evo zašto ih kuhari vole

Iako se na prvi pogled čini da je svježa rajčica uvijek bolji izbor, za mnoga kuhana jela konzervirane rajčice mogu biti ukusnija i praktičnija opcija. Rajčice namijenjene konzerviranju najčešće se beru kada su potpuno zrele, dok se dio rajčica za svježu potrošnju bere ranije kako bi lakše podnijela transport i skladištenje.

Zbog toga svježe rajčice izvan glavne sezone ponekad imaju slabiji okus, manje izraženu aromu i više vode. Konzervirane rajčice mogu biti dobar izbor za umake, juhe, variva i druga jela u kojima je važan intenzivan okus rajčice, piše Index.

Konzervirane rajčice mogu imati više okusa

Rajčice koje se konzerviraju prerađuju se vrlo brzo nakon berbe, dok su još potpuno zrele. Na taj način mogu zadržati velik dio okusa i karakteristika zrelog ploda.

To je posebno korisno izvan sezone, kada rajčice iz trgovina često nisu dovoljno slatke i aromatične za pripremu umaka. Kod kuhanja je zato ponekad bolji izbor kvalitetna konzervirana rajčica nego svježa rajčica koja je dugo putovala i sazrijevala nakon berbe.

Konzervirane rajčice posebno dobro funkcioniraju u šalši, umacima za tjesteninu, juhama, varivima, gulašima i ragù umacima. Koncentrat rajčice može se koristiti kada jelu želite dodati još intenzivniji okus bez velike količine tekućine.

Na deklaraciji treba provjeriti nekoliko stvari

Nisu sve konzervirane rajčice jednake. Prilikom kupnje vrijedi pogledati deklaraciju i birati proizvode s jednostavnim sastavom. Za većinu jela dovoljna je konzerva u kojoj se nalaze rajčice, eventualno sol i nekoliko osnovnih dodataka.

Posebno je korisno obratiti pozornost na količinu soli ako rajčice koristite u većim količinama. Ako želite sami kontrolirati okus jela, praktičan izbor su proizvodi bez dodane soli.

Važan je i oblik u kojem se rajčice prodaju. Cijele pelate odlične su za umake i jela koja se dugo kuhaju, sjeckane rajčice praktične su za brzu pripremu, dok su pasirane rajčice dobar izbor za glatke umake i juhe. Koncentrat je najbolji kada želite pojačati okus rajčice.

Kada ipak odabrati svježe rajčice?

Konzervirane rajčice nisu zamjena za svježe u svakom jelu. Kada su rajčice usred sezone, zrele, mirisne i pune okusa, teško ih je nadmašiti u salatama, sendvičima, bruschettama ili drugim jelima u kojima se jedu sirove.

Za kuhanje je, međutim, važnije koliko je rajčica zrela i aromatična nego je li upravo ubrana. Zato kvalitetna konzervirana rajčica tijekom većeg dijela godine može biti vrlo dobar izbor.

Najjednostavnije pravilo je: ljeti birajte zrele domaće rajčice kad god ih možete pronaći, a izvan sezone posegnite za kvalitetnim konzerviranima. Tako ćete i tijekom zime u umacima, juhama i varivima dobiti puno intenzivniji okus rajčice.